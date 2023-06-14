محادثات بين الرئيس تبون ونظيره الروسي في الكرملين هذا الخميس

يجري رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في إطار زيارة الدولة التي يجريها إلى البلاد.

وسيجري الرئيسان، حسب بيان للكرملين، “مناقشات معمقة حول تطوير التعاون الاستراتيجي بين الجزائر وروسيا في مختلف المجالات”.

كما ستتناول المحادثات “القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. إلى جانب التوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وحلّ الرئيس تبون مساء الثلاثاء، بالعاصمة الروسية موسكو. في إطار زيارة دولة تدوم لثلاثة أيام، بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وسيشارك الرئيس الجزائري خلال هذه الزيارة في أشغال المنتدى الاقتصادي الدولي بسان بطرسبورغ الروسية، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.