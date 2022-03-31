“الماتش يتعاود”.. هاشتاغ جزائري للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون
أصبح هاشتاغ “الماتش يتعاود” الذي أطلقته حسابات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة مقابلة الكاميرون. الأكثر تداولا في خلال الساعات الأخيرة.
منشّطو الهاشتاغ طالبوا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالسعي لدى الفيفا، من أجل إعادة مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022.
وحسب المستخدمين، فقد تعرّض المنتخب الوطني الجزائري لظلم تحكيمي من طرف الحكم الغامبي باكاري قاساما. ما تسبّب في إقصائه بعد الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام الكاميرونيين.
أخفق رفاق محرز في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام الكاميرون على ملعب تشاكر بعد البليدة، رغم فوزهم في مقابلة الذهاب بملعب جابوما بهدف لصفر.
Une arnaque, un grand n’importe quoi, ce match est injuste et il doit se refaire#ALGERIE_Cameroun #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/UIUW0mTL3H
— kenza athemane (@athemane_k) March 30, 2022
c’est vraiment injuste ce matchs il faut a tout prix le revoir @FIFAWorldCup l’Algérie mérite de gagner !! #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/0s5j28zy9a
— 박지원 (@MaissamBellaza1) March 31, 2022
this video is a proof , @FIFAWorldCupQa8 @LesVerts #الماتش_يتعاود pic.twitter.com/CrIDHD6ATo
— H2itheem, (@H2itheem) March 30, 2022