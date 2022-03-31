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بيان “الفاف” حول مباراة الكاميرون والحكم الغامبي
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“الماتش يتعاود”.. هاشتاغ جزائري للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون

الشروق أونلاين
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“الماتش يتعاود”.. هاشتاغ جزائري للمطالبة بإعادة مباراة الكاميرون
أرشيف
باكاري غاساما

أصبح هاشتاغ “الماتش يتعاود” الذي أطلقته حسابات جزائرية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل المطالبة بإعادة مقابلة الكاميرون. الأكثر تداولا في خلال الساعات الأخيرة. 

منشّطو الهاشتاغ طالبوا الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بالسعي لدى الفيفا، من أجل إعادة مباراة إياب الدور الفاصل المؤهل إلى مونديال قطر 2022.

وحسب المستخدمين، فقد تعرّض المنتخب الوطني الجزائري لظلم تحكيمي من طرف الحكم الغامبي باكاري قاساما. ما تسبّب في إقصائه بعد الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام الكاميرونيين.

أخفق رفاق محرز في بلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي، بعد الهزيمة أمام الكاميرون على ملعب تشاكر بعد البليدة، رغم فوزهم في مقابلة الذهاب بملعب جابوما بهدف لصفر.

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