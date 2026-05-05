المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا تبلغ 500 مليون دولار

مع توقعات بارتفاعها إلى عشرة أضعاف

بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا نحو 500 مليون دولار، مع توقعات بمضاعفتها إلى عشرة أضعاف خلال الفترة المقبلة، في ظل استكمال مشروع الطريق البري الرابط بين تندوف والزويرات ودخوله حيز الخدمة بكامل طاقته، ما يُرتقب أن يمنح دفعة قوية لحركة التبادل بين البلدين.

ويأتي هذا الرقم بعد تطور لافت في حجم المبادلات، الذي كان في حدود 50 مليون دولار في سنوات سابقة، ما يعكس نموًا تدريجيًا في العلاقات التجارية بين الجانبين، رغم اعتباره لا يزال دون مستوى الطموحات مقارنة بالإمكانات الاقتصادية المتاحة.

وتم الإعلان عن هذه المعطيات من قبل رئيس مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني، يوسف الغازي، خلال مشاركته في برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، على هامش افتتاح الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات الجزائرية المنظم من طرف وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات في نواكشوط.

وتشهد هذه الطبعة مشاركة نحو 350 شركة وطنية تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، في مؤشر على توسع الحضور الجزائري في السوق الموريتانية، وتزايد الاهتمام بتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات، خصوصًا نحو أسواق إفريقيا الغربية.

وفي تفاصيل المشاركة القطاعية، تصدر قطاع الصناعات الكيميائية والتجميلية والطاقوية والبلاستيكية القائمة بـ 101 شركة، يليه قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية بـ 59 شركة، ثم قطاع النقل واللوجستيك بـ 38 شركة، وقطاع الحديد والصناعات الميكانيكية بـ 37 مؤسسة.

كما سجل قطاع النسيج والألبسة والأحذية مشاركة 33 شركة، مقابل 27 شركة في الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، و14 مصنعًا في الصناعات الصيدلانية، إلى جانب أكثر من 30 مؤسسة ناشئة، ما يعكس تنوع النسيج الاقتصادي المشارك في التظاهرة.

وفيما يتعلق بآفاق التعاون، أكد الغازي أن المؤشرات الحالية تعكس ديناميكية متنامية، مشيرًا إلى أن التوقعات المرتبطة بمضاعفة المبادلات إلى عشرة أضعاف ترتكز أساسًا على دخول مشاريع البنية التحتية الكبرى حيز الاستغلال، وعلى رأسها الطريق البري تندوف–الزويرات، الذي يُتوقع أن يشكل رافعة رئيسية لحجم التبادل التجاري بين البلدين.