المجلس النقدي والبنكي يصادق على نص تنظيمي لمكاتب الصرف

يخص مشروع نظام شروط الترخيص والإنشاء والاعتماد والعمل

صادق المجلس النقدي والبنكي مؤخرا على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف، وهو المسعى الذي يهدف إلى توفير الظروف الملائمة التي من شأنها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من هذه المكاتب، حسب ما أفاد به بيان لبنك الجزائر.

وأوضح ذات البيان، ان “المجلس النقدي والبنكي قد صادق خلال دورته العادية التي جرت يوم 21 سبتمبر 2023، برئاسة السيد صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، على مشروع نظام يتعلق بشروط الترخيص وانشاء واعتماد وعمل مكاتب الصرف”.

وأضاف بنك الجزائر في بيانه ان المصادقة على هذا النص تندرج في اطار “مسعى تدريجي يهدف في مرحلة أولى إلى توفير الظروف المناسبة التي من شأنها تعزيز انشاء شبكة وطنية واسعة من مكاتب الصرف من اجل تسهيل عمليات الصرف لفائدة الجمهور الواسع”.

في هذا الصدد -يضيف ذات المصدر- فإن مجال نشاطات هذه المكاتب “سيشمل عديد العمليات، لاسيما منها، تلك الخاصة بالحق او منحة الصرف لفائدة المقيمين، من اجل الأسفار السياحية او المهنية بالخارج، وتكاليف اجراء الدراسات والتربصات، الخ”.

وتابعت ذات المؤسسة المالية، ان هذه المرحلة الجوهرية لإنشاء “شبكة منظمة ومضبوطة” لمؤسسات توفر خدمات الصرف المؤمن، ستتبع بمراجعة للقواعد المنظمة لعمليات الصرف هذه، تماشيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.

وخلص المصدر في الأخير إلى التأكيد، بأن هذا التنظيم “يعد الأول من بين سلسلة من النصوص التطبيقية للقانون النقدي والبنكي رقم 23-09 المؤرخ في 21 جوان 2023 وسيتبع بتنظيمات اخرى التي ستصدر تباعا”.