المجموعة العربية “تؤيد بقوة” مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن حول غزة

أكدت المجموعة العربية في الأمم المتحدة يوم الإثنين في بيان، “تأييدها بقوة” لمشروع القرار الذي قدمته الجزائر بمجلس الأمن، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المجموعة في بيانها إنها تحثّ جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالح مشروع القرار الجزائري، الذي يدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، مع رفض مساعي الاحتلال لتهجير الفلسطينيين.

وجاء في البيان:”من المؤسف أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يظل خاملا، وغير قادر على إدانة الفظائع اليومية التي ترتكبها سلطات الاحتلال”.

مضيفا:”يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريا. ولا يمكن للهيئات الدولية أن تصم آذانها عن نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، الذين يطالبون جميعا بوقف إطلاق النار”.

قبل أن يتابع بالقول:”لا يوجد أي عذر يمكن أن يبرر جمود مجلس الأمن، ولابد أن تتضافر كافة المساعي لوقف المذبحة المستمرة في غزة”.

كما شدّد البيان على أن مشروع القرار الذي قدمته الجزائر إلى مجلس الأمن، ينسجم مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي، أي وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري.

وينتظر أن يصوّت مجلس الأمن على مشروع القرار الجزائري عصر يوم الثلاثاء 20 فيفري الجاري، ابتداء من الساعة الرابعة 16:00 بتوقيت الجزائر.