عطاف: القضية الفلسطينية تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الأحد، إن القضية الفلسطينية “تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق”. محذّرا من “تسارع الاحتلال في تنفيذ مخططه لإحياء مشروع إسرائيل الكبرى”.

جاء هذا في كلمة عطاف أمام المشاركين في الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.

حيث أكد عطاف أن “الجزائر تدعو أشقاءها الأفارقة، إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية” لمواجهة مساعي الاحتلال لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني.

ويتمّ ذلك حسب وزير الخارجية الجزائري عبر 3 مستويات:

مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي، والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان وصول الإغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط، أو قيود، أو معوقات.

المستوى الثاني، وهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصانة الممنوحة جوراً للاحتلال الاسرائيلي. وفي هذا الإطار، تعمل بلادي حالياً، بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة، لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاعتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة.

أما المستوى الثالث من الأولويات، فإنه يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

“ودعما لهذا التوجه، تدعو الجزائر سائر الدول الافريقية إلى المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي”، يختم عطاف.