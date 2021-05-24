المحترفون الجزائريون أفضل العرب في الدوريات الخمس الكبرى

بلغة الأرقام

حقق اللاعبون الجزائريون المحترفون في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا)، أرقاما مميزة جعلتهم يتربعون على عرش الأفضل عربيا هذا الموسم، سواء من حيث الأهداف المسجلة أو التمريرات الحاسمة ومدى مساهمتهم الفعالة في وصول فرقهم لمنصات التتويج.

اختتمت ليلة الأحد، الدوريات الخمس الكبرى موسمها الكروي 2020/2021، والذي شهد حسب الإحصائيات المتوفرة لدينا، تفوق المحترفين الجزائريين على نظرائهم العرب بلغة الأرقام، حيث تمكن رفقاء النجم رياض محرز من تسجيل 58 هدفا مع تقديم 54 تمريرة حاسمة، متقدمين بذلك على نظرائهم المغاربة الذين حلوا في المركز الثاني بـ51 هدفا و22 تمريرة حاسمة، بينما جاء لاعبو المنتخب المصري بـ25 هدفا، نال منهم مهاجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح حصة الأسد بـ22 هدفا، و6 تمريرات حاسمة فقط، أما المحترفين التونسيين فجاءوا في المركز الرابع بـ19 هدفا و16 تمريرة حاسمة، وفي المركز الأخيرة جاء لاعبو المنتخب الليبي بتمريرة حاسمة واحدة فقط.

وعلى الصعيد الشخصي، حيث وبشأن أفضل 5 هدافين عرب في البطولات الخمس الكبرى، فقد تربع نجم المنتخب المصري محمد صلاح على القائمة بـ22 هدفا سجلهم في الدوري الانجليزي الممتاز رفقة فريقه ليفربول، وخلفه الدولي المغربي يوسف النصيري بواقع 18 هدفا مع نادي اشبيليا في الدوري الاسباني، وحل ثالثا الدولي الجزائري أندي دولور بـ15 هدفا مع مونبيليي في الدوري الفرنسي، وبعده مواطنه رياض محرز نجم مانشيستر سيتي الانجليزي الذي سجل 9 أهداف في لقاءات “البريمرليغ”، وأخيرا التونسي وهبي الخزري لاعب سانت ايتيان الفرنسي بـ7 أهداف.

أما بخصوص أفضل 5 ممريين حاسمين، فقط عرفت القائمة سيطرة مطلقة للاعبين الجزائريين، حيث جاء مهاجم مونبيلييه أندي ديلور في المركز الأول بـ10 أهداف مناصفة مع لاعب نيم الفرنسي زين الدين فرحات، وخلفهما لاعب ميتز الفرنسي فريد بولاية رفقة الدولي المغربي لاعب أنتر ميلان الايطالي بـ8 تمريرات حاسمة، وأخيرا رياض محرز بـ7 تمريرات حاسمة.

وجاءت هذه الأرقام لتؤكد قوة اللاعبين الجزائريين في أوروبا ومكانتهم المرموقة في الفرق التي يحملون ألوانها، دون نسيان بقية اللاعبين لاسيما رشيد غزال المحترف بنادي بيشكتاس التركي، والذي قدم موسما أكثر من رائع، من خلال مساهمته الفعالة في تتويج ناديه بثنائية البطولة والكأس في تركيا.

فضلا عن ذلك فإن تألق اللاعبين الجزائريين في أوروبا يريح مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي ويسهل من مهمته في اختيار أفضل تشكيلة لمواصلة سلسلة النتائج الايجابية وتحقيق الأهداف المنشودة في المستقبل القريب والمتمثلة في الاحتفاظ بكأس إفريقيا والتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني سيخوض 3 وديات أمام كل من موريتانيا ومالي وتونس خلال شهر جوان المقبل، استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022.