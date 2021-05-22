محرز أصعب منافس واجهته طوال مسيرتي الاحترافية

مدافع بولتون الإنجليزي جيثين جونس يؤكد

قال جيثين جونس، مدافع بولتون الإنجليزي، إن الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، هو أصعب لاعب واجهه طوال مسيرته الاحترافية. وقال لاعب منتخب ويلز، في تصريحات أدلى بها للحساب الرسمي لنادي بولتون عبر موقع “تويتر”: “عندما كنت ألعب مع نادي فليتود، واجهت محرز، الذي كان ينشط وقتها مع ليستر سيتي، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي.” وتابع بقوله: “يجدر الاعتراف بأنه لا يمكن التوقع بما سيفعله بالكرة، بحكم قدرته الفائقة على تغيير اتجاهاته”.

في بعض الأحيان، تظن أنك تمكنت من السيطرة عليه، غير أنه يباغتك بمراوغة لا يمكنك أن تتوقعها”. وأتم مدافع بولتون تصريحاته بقوله: “بكل تأكيد، محرز هو المنافس الأشرس الذي واجهته منذ أن أصبحت لاعبا محترفا”. ولا يعتبر جيثين جونس اللاعب الوحيد الذي وصف محرز بالمنافس الأصعب، حيث اعترف النمساوي كريستيان فوكس ظهير ليستر سيتي الإنجليزي، أيضا بصعوبة اللعب ضد نجم مان سيتي. وقال فوكس في تصريحات أدلى بها العام الماضي لشبكة “سكاي سبورتس” البريطانية: “في الموسم الحالي، نجحنا في السيطرة على أغلب المباريات التي لعبناها، غير أن محرز يبقى الخصم الوحيد الذي خلق لي صعوبات كبيرة”. واستعاد محرز أفضل مستوياته مع مانشستر سيتي خلال الأشهر الأخيرة، وفرض نفسه لاعبا مهما في تشكيلة الإسباني بيب غواديولا.

وعاش الجناح الجزائري فترة صعبة خلال شهري جانفي وفيفري الماضيين، حيث ظل حبيسا لدكة البدلاء في عدة مباريات، قبل أن ينتفض ويقدم مستويات قوية في الفترة الأخيرة. وعلى صعيد الأرقام، سجل محرز 14 هدفا وأهدى 8 تمريرات حاسمة خلال 46 مباراة شارك فيها بمختلف المسابقات هذا الموسم.