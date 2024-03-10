المحـكمة العليا السعودية تعلن ثبوت رؤية هلال رمضان

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء الأحد، أن الإثنين 11 مارس سيكون أول أيام شهر رمضان 1445ه، لثبوت رؤية هلال الشهر المبارك.

وكانت جامعة المجمعة في المملكة، قد أكدت في وقت سابق، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، بمرصدها الفلكي في حوطة سدير.

تمت رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ بمرصد #جامعة_المجمعة الفلكي بحوطة سدير ، وفي انتظار الإعلان الرسمي من المحكمة العليا . pic.twitter.com/sHe5xkpDTX — جامعة المجمعة (@umajmaah) March 10, 2024

ودعت المحكمة العليا السعودية يوم السبت، إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان هذا الأحد، الموافق لـ29 شعبان حسب تقويم أم القرى.

بالمقابل، أعلن تلفزيون سلطنة عُمان عدم ثبوت رؤية الهلال. ليتمّم الإثنين شهر شعبان 30 يوما، ويكون الثلاثاء غرّة شهر رمضان.

وكذلك كان الأمر بالنسبة لدول أخرى، على غرار الأردن وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي، لتعذر رؤية هلال رمضان.

في حين يتحرى المسلمون في الهند وباكستان وبنغلادش هلال رمضان يوم الإثنين، لموافقته يوم الـ29 من شعبان في تلك الدول.

وفي الجزائر، أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن تحرّي هلال رمضان سيكون يوم الأحد 10 مارس. لموافقته يوم الـ29 من شعبان، لدى إعلانها عن دخول هذا الشهر.