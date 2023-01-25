المدافع عبد اللاوي يستأنف التدريبات مع المجموعة ويريح الطاقم الفني

فيما خضع دبيح ودهيري لعمل خاص مع المحضر البدني

استأنف مدافع المنتخب الوطني للاعبين المحليين، أيوب عبد اللاوي الذي تعرض لإصابة على مستوى القدم، التدريبات مع المجموعة بمناسبة الحصة التدريبية التي جرت يوم الثلاثاء بالمركز الفني لسيدي موسى، قبل ثلاثة أيام من المقابلة المرتقبة أمام كوت ديفوار غدا الجمعة بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، لحساب ربع نهائي بطولة إفريقيا للمحليين.

وقد أراحت عودة عبد اللاوي للتدريبات الجماعية ارتياحا لدى الطاقم الفني الوطني، وبددت مخاوفه بشأنه مشاركة الأخير في مباراة الربع نهائية أمام كوت ديفوار، وهذا بالنظر لأهمية مدافع مولودية الجزائر في منظومة لعب المنتخب الوطني.

وصرح المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) صالح باي عبود أن “قائد المنتخب الوطني أيوب عبد اللاوي استأنف التدريب مع المجموعة بينما خضع اللاعبان شعيب دبيح وحسين دهيري لعمل خاص تحت إشراف المحضر البدني”.

وكان القائد عبد اللاوي قد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال المباراة الثانية للخضر أمام إثيوبيا، بينما أصيب زميله دبيح في المباراة الافتتاحية أمام ليبيا، من جهته، تعرض المدافع المحوري حسين دهيري لإصابة في اللقاء الأخير أمام الموزمبيق بعد تسجيله هدف الفوز للخضر.

وأضاف المكلف بالإعلام قائلا: “التحضير لمقابلة كوت ديفوار يجري في ظروف جيدة خاصة من الجانب الذهني. اللاعبون واعون بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم ويعرفون جيدا أن التعثر غير مسموح في هذا اللقاء. الطاقم الفني عاين منتخب كوت ديفوار خلال لقائه الأخير أمام أوغندا ليبدأ بعدها التحضير التكتيكي”.

وأضاف عبود: “اللاعبون يحضرون المقابلة تحت ضغط إيجابي والطاقم الفني يحسن تسيير مثل هذه المباريات المهمة من خلال الحديث مع اللاعبين. تجربة بعض اللاعبين مع أنديتهم ومشاركتهم في مختلف البطولات القارية ستساعد كثيرا المجموعة”.

وبعد انتهاء الحصة التدريبية استفاد اللاعبون من حصة للعلاج والتدليك.