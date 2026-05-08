المدرب الجديد للمنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر مهامه

عمر سلامي
ح.م
المدرب الإسباني رفقة رئيس الإتحادية مراد بوسبت

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن تعيين الإسباني راؤول ألونسو سانغوينو، رسميا، مدربا للمنتخب الوطني رجال.

ووصل المدرب الإسباني إلى الجزائر العاصمة، أمس الخميس، من أجل مباشرة مهامه رسميا.

وأكدت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد في بيان لها أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة عمل جديدة بالنسبة للمنتخب الوطني، عبّرت عن التزامها بتوفير جميع الظروف اللازمة لضمان تحضير جيد للمنتخب.

وأضافت في بيان آخر، أن المدرب الجديد للمنتخب زار مقر الهيئة الفدرالية، حيث كان في استقباله رئيس الاتحادية.

واطلع المدرب الإسباني على مختلف الهياكل والمنشآت التابعة للاتحادية، كما عقد أول جلسة عمل خصصت لدراسة البرنامج المستقبلي، والأهداف المحددة للمرحلة المقبلة الخاصة بتحضير المنتخب الوطني.

