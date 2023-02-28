المدرب ولد علي يستدعي 28 لاعبا لمواجهة إثيوبيا

تصفيات كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة:

استدعى المدرب الوطني لمنتخب أقل من 23 سنة، 28 لاعبا لخوض تربص تحضيري بالجزائر العاصمة تحسبا للمواجهة المزدوجة في شهر مارس، ضمن فعاليات الدور الثاني من تصفيات كأس إفريقيا للفئة، بحسب ما كشفت عنه، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) عبر موقعها الرسمي.

وجاء في بيان الهيئة الفدرالية: ”استدعي 28 لاعبا لخوض تربص والذي يتوزع على حصتين في اليوم بالتركيز على الجانب البدني في الصبيحة وآخر في الأمسية بملحق ملعب 5 جويلية”.

وسيتم إجراء مقابلة ودية أمام المنتخب العسكري على هامش هذا التربص بملعب نيلسون مونديلا ببراقي.

ومعلوم أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد أكدت في مراسلة وجهتها إلى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن تأهل المنتخب الجزائري لأقل من 23 سنة إلى الدور الثاني، حيث سيواجه نظيره الإثيوبي يومي 8 و9 مارس (ذهابا) و12 و13مارس (إيابا). وكانت لجنة المنافسات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم قد قررت إعادة تأهيل الجزائر وإثيوبيا على حساب جمهورية الكونغو الديمقراطية التي شاركت في التصفيات وهي تحت طائلة العقوبة.

وكان المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة الذي يدربه نور الدين ولد علي، قد أقصي من المنافسة من الدور الثاني وقبل الأخير، بعد أن خسر أمام الكونغو الديمقراطية ذهابا خارج القواعد (1-4) وفاز إيابا بِسطيف (3-1).

قائمة اللاعبين:

حراس المرمى: حمزة بوعلام (اتحاد الجزائر)، حديد محمد إيدير (شبيبة القبائل)، رمضان عبد اللطيف (مولودية الجزائر) ويعقوبي محمد أمين (مولودية الجزائر).

اللاعبون: عزي محمد (شباب بلوزداد)، نشاط جبري فارس (شبيبة القبائل)، ساداحين أيوب (نادي خميس مليانة)، غانم عادل (مولودية الجزائر)، شريف نسيم (وداد تلمسان)، زغداد يسين (نجم مقرة)، بوناصر عبد الصمد (اتحاد الجزائر)، بن يزلي اسلام (شبيبة الساورة)، سرقين بلقاسم (مولودية الجزائر)، لعيدوني نعيم (أولمبيك نيم/فرنسا)، بن عيسى نسيم (بريش شاطورو/ فرنسا)، بن زيد ناصر (مولودية البيض)، تليلي محمد (أولمبي المدية)، بوشامة صالح (وفاق سطيف)، سرير بوعلام (أولمبي الشلف)، لياس عطا الله (نجم مقرة)، شكال بلحاج (شباب قسنطينة)، مسعود سالم (وفاق سطيف)، بلقاسم بوزيدة (نادي بارادو)، حمادي عبدلي (شباب بلوزداد)، بولبينة عديل (نادي بارادو)، أخريب لحلو (شبيبة القبائل)، طمين منذر (شاب قسنطينة)، بلخادم محمد (شباب بلوزداد).