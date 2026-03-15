المديرية العامة للأملاك الوطنية تطلق النسخة الجديدة من منصة “فضاء الجزائر”

أعلنت المديرية العامة للأملاك الوطنية، أمس السبت، عن إطلاق النسخة الجديدة من منصة “فضاء الجزائر” بحلة رقمية متجددة، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لإطلاق المنصة في 14 مارس 2024، في خطوة تهدف إلى مواصلة مسار عصرنة الإدارة وتعزيز التحول الرقمي في قطاع الأملاك الوطنية.

ويأتي هذا التحديث ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات العمومية وتحسين جودتها، من خلال توسيع باقة الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر المنصة، وتسهيل الولوج الآمن والفوري إلى المعلومة العقارية، بما يتيح للمستخدمين الاستفادة من مختلف الخدمات واستخراج الوثائق بكل سلاسة وفعالية.

وتعتمد النسخة الجديدة من المنصة مقاربة حديثة تقوم على تعزيز الشفافية والنجاعة في تسيير المنظومة العقارية، مع توفير بيئة رقمية أكثر تطورًا لتلبية احتياجات المستخدمين ودعم رقمنة الخدمات المرتبطة بالأملاك الوطنية.