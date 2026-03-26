المديرية العامة للضرائب تصدر الأدلة الجبائية المحينة لعام 2026

أعلنت المديرية العامة للضرائب، الخميس، عن إتاحة الأدلة الجبائية المحينة لعام 2026 للمكلفين بالضريبة والمهنيين، لتسهيل فهم المستجدات الضريبية وضمان مرافقة دقيقة لتطبيقاتها.

وأوضحت المديرية في بيان لها أن أبرز الإصدارات المتاحة حالياً تشمل دليل النظام الجبائي الجزائري 2026، الذي يقدم شرحاً شاملاً للقواعد والالتزامات الضريبية. كما تشمل أيضا دليل الرسم على القيمة المضافة (TVA) 2026، الذي يوضح كيفية التطبيق، الإعفاءات، وآليات الاسترداد.

وأفادت المديرية أن هذه الدلائل تأتي كمراجع أساسية تتضمن آخر التعديلات التي أقرها قانون المالية.

ويُمكن للمكلفين والمهنيين تصفح وتحميل هذه الدلائل مباشرة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب.