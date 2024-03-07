المدير العام لمنظمة “الفاو” في الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “الفاو” شو دونيو، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وجدّد الوزير عطاف بهذه المناسبة، حسب ما ذكره بيان للوزارة، تهانيه لدونيو على إعادة انتخابه مديرا عاما للمنظمة.، مشيدا “بالثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى الدول الأعضاء”.

“كما شكل اللقاء فرصة لاستعراض علاقات التعاون بين الجزائر ومنظمة الأغذية والزراعة. وسبل تعزيزها وتوسيعها، على الصعيد الثنائي أو في إطار شراكات أوسع”، يضيف البيان.

ومنظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، تقود الجهود الدولية للقضاء على الجوع عبر العالم.

وتهدف المنظمة وفق ما يذكره موقعها الرسمي، إلى “تحقيق الأمن الغذائي لجميع سكان الأرض، والتأكد من أن البشر يحصلون بانتظام على ما يكفي من الغذاء عالي الجودة”.