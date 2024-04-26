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المذيعة الكويتية حليمة بولند في السجن بهذه التهمة

الشروق أونلاين
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المذيعة الكويتية حليمة بولند في السجن بهذه التهمة

قضت محكمة كويتية بسجن المذيعة ومقدمة البرامج المعروفة، حليمة بولند، بالسجن لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، وذلك عقب إدانتها بتهمة “التحريض على الفسق والفجور”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة الجنايات قضت أيضا بتغريم بولند غرامة قدرها ألفي دينار كويتي، أي ما يعادل 6498 دولارا أميركيا.

ووفقا للتحقيقات، فإن بولند واجهت تلك التهم بسبب “إساءة استخدام هاتفها”.

وحسب وسائل الإعلام الكويتية فقد اتهم أحد الأشخاص الإعلامية الكويتية بأنها “حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر ومقاطع فيديو خاصة بها”.

في المقابل، قالت بولند إن “المجني عليه” قد “أساء إليها بالسب”، فسارعت لرفع دعوى ضده.

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