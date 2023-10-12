المستشفى الجزائري القطري الألماني.. هذا جديد المشروع

تم، صباح الخميس، التوقيع على اتفاقية الشروع في بناء المستشفى الجزائري-القطري-الألماني، والذي يدخل في إطار تنفيذ برنامج التعاون بين الجزائر وقطر في مجال الصحة.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف وزير الصحة عبد الحق سايحي وسفير قطر عبد العزيز بن علي أحمد نعمة وكذا رئيس مجلس إدارة شركة اليغانسيا هيلث كير التابعة لشركة استثمار القابضة، وكذا الأمناء العامون لكل من وزارة الصحة، المالية، وزارة العمل والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الصحة فقد وقع المذكّرة مدير الصحة والسكان لولاية الجزائر لهلالي لهلالي ورئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة السيد محمد معتز الخياط.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على إثراء العلاقات بين البلدين والعمل المتواصل لتطوير القطاع الصحي في الجزائر بحكم العلاقات الأخوية الطيبة بين البلدين المبنية على الصداقة والتعاون المتبادل.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى الجزائري القطري الألماني المزمع افتتاحه في نهاية عام 2025 سيتميز بالحداثة والتطور وسيضم 300 سرير و30 وحدة عناية مركزة و15 غرفة عمليات و40 عيادة خارجية إضافة إلى 20 منطقة مخصصة للطوارئ.

وسيجمع المستشفى بين الكفاءات الطبية عالية المستوى وأحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مكانٍ واحد، وسيكون مجهزاً لاستيعاب ما يزيد عن 250 ألف زائراً للعيادات الخارجية سنوياً بالإضافة إلى أكثر من25 ألف مريض داخلي سنوياً.

كما سيساهم هذا المشروع على تلبية مجموعة من الاحتياجات الطبية لدى المواطنين الجزائريين وخاصة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة مثل أمراض القلب المعقدة وزراعة الكبد وجراحات الأعصاب واعوجاج العمود الفقري إضافة إلى جراحة الأورام والعلاج الكيماوي وغيرها، مما سيحد من حاجة المواطنين الجزائريين للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج.