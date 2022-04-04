المسلسل لم يسئ إلى وهران.. والسهيلي يعرف جيدا المجتمع الجزائري

بطل "بابور اللوح" أحمد مداح يرد على الانتقادات الموجهة إلى العمل

اعتبر الممثل أحمد مداح بطل مسلسل بابور اللوح، الذي يبث خلال الشهر الفضيل على قنوات “الشروق”، أن المسلسل تناول ظاهرة اجتماعية “الحرقة” أو السفر عبر قوارب الموت، وهي ظاهرة موجودة في كل المدن الساحلية سواء كانت في الجزائر أم حتى في بعض الدول المغاربية، وهذا يعني أن العمل لم يكن إساءة لمدينة وهران.

قيل إن مسلسل “بابور اللوح” أساء إلى منطقة الغرب الجزائري.. ما تعليقك؟

نحن قدمنا مسلسلا اجتماعيا يحاكي واقع الكثير من الشباب الجزائري ليس من باب الحكم أو النصح، بل من باب تصوير ظاهرة “الحرقة” وتقديمها للمشاهد الذي بإمكانه الحكم في ما بعد.

فظاهرة “الحرقة” لا تخص فقط منطقة الغرب الجزائري، فمن المعروف أن كل المناطق السياحية في الجزائر أو حتى في البلدان المجاورة تعاني من نفس الظاهرة كون شواطئها منطقة لانطلاق قوارب الموت نحو الدول الأوروبية، لذا لا يجب ربط أحداث المسلسل بمنطقة معينة.

بعد تجربتين متتاليتين مع نصر الدين السهيلي.. ما الذي يميزه عن غيره من المخرجين؟

اشتغلت مع عديد المخرجين الذين يملكون طرق عمل مختلفة وهذا ما يكسبني خبرة أكثر مع كل تجربة، إلا أن هناك نقاط مشتركة بيني وبين المخرج نصر الدين السهيلي تتمثل في كون كلينا أبناء المسرح وبدأنا مشوارنا من الركح، ما ساهم في صقل مواهبنا قبل ولوج عالم السينما والتلفزيون، وهو ما خلق تناغما كبيرا بيني وبينه خاصة وأنه يشتغل كثيرا على إدارة الممثل في أعماله التلفزيونية التي يعتمد فيها على الواقعية وهذا ما ساهم في نجاحها وتقريبها إلى المشاهد الذي يرى نفسه من خلالها.

في نظرك.. كيف يمكن لبيئة المخرج أن تساهم في إنجاح عمله الفني؟

الإنسان ابن بيئته التي كثيرا ما تلعب دورا هاما في إلهامه وتمكينه من تناول المواضيع بكل ما تحمله من تفاصيل، والشعوب المغاربية تشترك في عاداتها وتقاليدها كما تشترك في المشاكل والآفات الاجتماعية التي تواجه سكانها، فالحرقة مثلا ظاهرة تعاني منها الجزائر وتونس والمغرب، وكون المخرج من تونس فهذا ساعده في تناول أفضل للمواضيع الاجتماعية وإيصالها بشكل مميز إلى المشاهد.