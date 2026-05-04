ضمن المرحلة الأولى للمشروع الاستراتيجي

المشروع الجزائري-القطري “بلدنا”: انطلاق عملية الحصاد لأول موسم زراعي تجريبي

ولاية أدرار (شبكات)
انطلاق عملية الحصاد لأول موسم زراعي تجريبي بأدرار، 4 ماي 2026.

انطلقت حملة محصول الشعير اليوم الإثنين، 4 ماي، بأدرار عبر المحيط الفلاحي للمشروع المتكامل الجزائري-القطري “بلدنا”، بإقليم بلدية تامست جنوب الولاية، ويعد هذا المشروع الاستراتيجي قاعدة مهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي للجزائر.

ووفقا لما نقلتاه وكالة الانباء الجزائرية، مست العملية التي تعد أول عملية حصاد لأول موسم زراعي تجريبي لمساحة قدرت ب 300 هكتار تحت الرش المحوري، وهي العملية التي تدخل ضمن المرحلة الأولى من المشروع والتي تتضمن زراعة مساحات لإنتاج الأعلاف.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا الجزائر”، علي العلي، إلى ان تجسيد المشروع يجري عبر ثلاث مراحل تشمل زراعة الحبوب وإنتاج الأعلاف وتربية الأبقار والشق الصناعي لإنتاج الحليب المجفف، حيث يحمل هذا المشروع آفاقا واعدة للجزائر في هذا المجال، حسب المتحدث.

أما والي ولاية أدرار ضويفي فضيل، من جانبه، فأكد تجند مختلف الهيئات المعنية لمرافقة وإنجاح العملية من خلال تسخير آلات الحصاد وشاحنات نقل المحصول نحو المخازن.

