-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وزارة الدفاع توضح أن القرار النهائي مرهون بنتائج اللجان المختصة:

المعاش الفوري للعسكريين دون 15 سنة خدمة قيْد الدراسة

أسماء بهلولي
  • 734
  • 0
المعاش الفوري للعسكريين دون 15 سنة خدمة قيْد الدراسة
ح.م

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن ملف الاستفادة من المعاش الفوري بدلا من المعاش التكميلي لفائدة العسكريين السابقين الذين لم يتموا 15 سنة خدمة فعلية بسبب عجز منسوب للخدمة، لا يزال قيد الدراسة على مستوى اللجان المختصة، في انتظار الفصل النهائي في أحقية هذه الفئة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وحسب الرد الذي تكفلت وزارة العلاقات مع البرلمان بالإجابة عليه، واطلعت عليه “الشروق”، فإنه جاء عقب انشغال النائب علي مويلحي، الموجه إلى الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المؤرخ في 14 أفريل المنصرم، والمتعلق بتمكين المستخدمين العسكريين السابقين الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية بعجز منسوب للخدمة من الانتفاع الفوري من معاش التقاعد بدلا من المعاش التكميلي.
وبناء على ذلك، أوضحت الوزارة أن شروط الاستفادة من معاش التقاعد العسكري محددة بموجب أحكام المادة 5 من الأمر رقم 76 – 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، لاسيما بموجب الأمر رقم 21 – 04 المؤرخ في 18 أبريل 2021، والتي تستوجب على العسكريين إتمام خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية على الأقل، أو من دون شرط المدة بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لأمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.
أما بخصوص الانتفاع الفوري من معاش التقاعد، فيكون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المعاشات العسكرية، لاسيما بالنسبة للعسكريين الذين أكملوا بتاريخ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية خمس وعشرين (25) سنة خدمة مدنية أو عسكرية فعلية بالنسبة للمستخدمين العسكريين العاملين، وتسع عشرة (19) سنة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين أكملوا على الأقل خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاد جميع حقوقهم في العطلة المرضية نتيجة مرض طويل الأمد.
وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن ملفات فئة العسكريين السابقين موضوع العريضة، الذين تم اتخاذ قرارات تسريحهم خلال الفترة الممتدة من 18 أفريل 2021 إلى غاية 5 أوت 2025، تتواجد قيد الدراسة من طرف اللجان المختصة، طبقا للتنظيم المؤطر لهذا الشأن، والمكرس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25 – 68 المؤرخ في 4 فبراير 2025، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 87 – 21 المؤرخ في 20 يناير 1987، والمتعلق بالتأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وكذا القرار المؤرخ في 5 غشت 2025، الذي يحدد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي وكذا صلاحياتها وسير أعمالها.
وفي الأخير، أكدت الوزارة أن الاستفادة من معاش التقاعد الفوري بدلا من المعاش التكميلي لهذه الفئة من العسكريين السابقين تبقى مرهونة بنتائج دراسة ملفات المعنيين من طرف اللجان المختصة.

مقالات ذات صلة
التوت على أرصفة المدن.. إقبال كبير من العائلات

التوت على أرصفة المدن.. إقبال كبير من العائلات

سعيود يستقبل وزير النقل والاتصالات لسلطنة عُمان

سعيود يستقبل وزير النقل والاتصالات لسلطنة عُمان

وفاة الفنان هاني شاكر.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة

وفاة الفنان هاني شاكر.. وتفاصيل اللحظات الأخيرة

وزارة الدفاع: إتلاف كمية معتبرة من المخدرات المحجوزة

وزارة الدفاع: إتلاف كمية معتبرة من المخدرات المحجوزة

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات

تنبيه من المستوى الثاني: أمطار غزيرة جدا عبر 8 ولايات

شايب يؤكد على حرص الدولة على استمرار التواصل الفعال مع الجاليات بالخارج

شايب يؤكد على حرص الدولة على استمرار التواصل الفعال مع الجاليات بالخارج

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد