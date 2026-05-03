المعاش الفوري للعسكريين دون 15 سنة خدمة قيْد الدراسة

وزارة الدفاع توضح أن القرار النهائي مرهون بنتائج اللجان المختصة:

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن ملف الاستفادة من المعاش الفوري بدلا من المعاش التكميلي لفائدة العسكريين السابقين الذين لم يتموا 15 سنة خدمة فعلية بسبب عجز منسوب للخدمة، لا يزال قيد الدراسة على مستوى اللجان المختصة، في انتظار الفصل النهائي في أحقية هذه الفئة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وحسب الرد الذي تكفلت وزارة العلاقات مع البرلمان بالإجابة عليه، واطلعت عليه “الشروق”، فإنه جاء عقب انشغال النائب علي مويلحي، الموجه إلى الفريق أول، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، المؤرخ في 14 أفريل المنصرم، والمتعلق بتمكين المستخدمين العسكريين السابقين الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية بعجز منسوب للخدمة من الانتفاع الفوري من معاش التقاعد بدلا من المعاش التكميلي.

وبناء على ذلك، أوضحت الوزارة أن شروط الاستفادة من معاش التقاعد العسكري محددة بموجب أحكام المادة 5 من الأمر رقم 76 – 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، لاسيما بموجب الأمر رقم 21 – 04 المؤرخ في 18 أبريل 2021، والتي تستوجب على العسكريين إتمام خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية على الأقل، أو من دون شرط المدة بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا لأمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة.

أما بخصوص الانتفاع الفوري من معاش التقاعد، فيكون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون المعاشات العسكرية، لاسيما بالنسبة للعسكريين الذين أكملوا بتاريخ إنهاء خدمتهم بصفة نهائية خمس وعشرين (25) سنة خدمة مدنية أو عسكرية فعلية بالنسبة للمستخدمين العسكريين العاملين، وتسع عشرة (19) سنة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين الذين أكملوا على الأقل خمس عشرة (15) سنة خدمة فعلية وصرفوا من الخدمة بعد نفاد جميع حقوقهم في العطلة المرضية نتيجة مرض طويل الأمد.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن ملفات فئة العسكريين السابقين موضوع العريضة، الذين تم اتخاذ قرارات تسريحهم خلال الفترة الممتدة من 18 أفريل 2021 إلى غاية 5 أوت 2025، تتواجد قيد الدراسة من طرف اللجان المختصة، طبقا للتنظيم المؤطر لهذا الشأن، والمكرس بموجب المرسوم الرئاسي رقم 25 – 68 المؤرخ في 4 فبراير 2025، المعدل والمتمم للمرسوم رقم 87 – 21 المؤرخ في 20 يناير 1987، والمتعلق بالتأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وكذا القرار المؤرخ في 5 غشت 2025، الذي يحدد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي وكذا صلاحياتها وسير أعمالها.

وفي الأخير، أكدت الوزارة أن الاستفادة من معاش التقاعد الفوري بدلا من المعاش التكميلي لهذه الفئة من العسكريين السابقين تبقى مرهونة بنتائج دراسة ملفات المعنيين من طرف اللجان المختصة.