“المعدل الموزون” يصدم حملة البكالوريا الجدد

أسقط خيار العلوم الطبية للكثير منهم

فوجئ العديد من الناجحين في بكالوريا دورة جوان 2021 المنتمين للشعب العلمية من طريقة احتساب المعدل الموزون في مرحلة المعالجة الآلية الممهدة للتسجيلات الأولية، والتي حرمت الكثيرين من اختيار تخصصات العلوم الطبية وهذا بسبب علامة مادة العلوم الطبيعية، وهو ما دفع بمنظمة أولياء التلاميذ لتوجيه نداء إلى وزير التعليم العالي لتفادي التوجيه عن طريق المعدل الموزون هذه السنة، فيما رفع أولياء تلاميذ دون أي تنظيم رسالة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإلغاء العمل بنظام المعدل الموزون هذه السنة.

فبعد ما أبانت نتائج المعالجة الآلية للمعدل الموزون والتي تسبق عملية التسجيلات الأولية عن سقوط خيار العلوم الطبية للعديد من الطلبة بسبب علامة العلوم الطبيعية، وحتى خيار بعض المدارس العليا والتخصصات مثل الإعلام الآلي بسبب علامة الرياضيات، سارع أولياء التلاميذ المتحصلون على بكالوريا دورة جوان 2021 إلى توجيه رسالة مستعجلة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للمطالبة بإلغاء العمل بالمعدل الموزون وفقا لما جاء في المنشور التوجيهي لحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2021 وهذا إلى غاية إثرائه من قبل المختصين، واعتبروا أن هذا الإجراء إقصائي ولاسيما بالنسبة للحائزين على بكالوريا شعبتي علوم تجريبية ورياضيات، حيث يحتسب المعدل الموزون بين العلوم والمعدل العام فقط، في حين أن التقني الرياضي الذي لم يدرس العلوم يحتسب معدله العام فقط وهذا كمثال لاختيار التخصص الطبي، وذكروا في رسالتهم بأن من تحصل على 16 و17 معدل عام لا يمكنه اختيار تخصص الطب بسبب هذا المعدل الموزون ولتدني علامة العلوم، فيما قد يتحصل من درس تقني رياضي على الطب وهو لم يدرس العلوم بتاتا، ليتساءل المعنيون: “أي معدل موزون هذا؟ الذي حطم التلاميذ النجباء وجعلهم يندمون على خيارهم الدراسي؟ إلى متى وأبناؤنا ضحية قرارات ارتجالية غير مدروسة العواقب وفوضى منظمة يدفع ثمنها تلاميذ أبرياء؟ وتابع أولياء التلاميذ في الرسالة الموجهة للرئيس: “أملنا فيكم كبير لإنصاف أبنائنا زبدة المنظومة التربوية وإنقاذ مستقبلهم /”

وفي سياق ذي صلة، وجهت منظمة أولياء التلاميذ الخميس نداء إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان من أجل تفادي مسلك المعدل الموزون في التوجيه وهذا نظرا للإشكالات التي أحدثها بمجرد اطلاع الناجحين على الخيارات التي يتيحها لهم المعدل العام والمعدل الموزون والتي شكلت صدمة للكثيرين ولاسيما الراغبين في دراسة العلوم الطبية، وجاء في النداء – الذي تحوز الشروق نسخة منه – “تفاجأ التلاميذ الناجحون دون سابق إنذار بما سمي المعدل الموزون وهو القرار الذي نعده مجحفا وغير مؤسس على رؤيا بيداغوجية وسيكولوجية ويتعارض ومنطق التوجيه المعتدل ناهيك أنه يخالف منطق المعرفة.. ويربك طموحات الطالب بما ينعكس سلبا على ملامح التكوين بما يهوي به إلى ما لا يحمد عقباه من خلال مخرجات التكوين الجامعي”.