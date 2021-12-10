المعلق رؤوف خليف: غوارديولا أراد إبعاد محرز لاستقدام ميسي

قال المعلق التونسي المشهور رؤوف خليف، أن المدرب بيب غوارديولا حاول إبعاد محرز من مانشستر سيتي من أجل استقدام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي..

وتحدث رؤوف خليف في حوار لـ “العربي الجديد”، عن وضعية النجم الجزائري مع ناديه الإنجليزي، وقال أن الإسباني بيب غوارديولا “ظالم” في تعامله مع رياض محرز، وحاول إبعاده من أجل استقدام ميسي.

وأضاف المعلق التونسي أن تألق محرز في مباريات ناديه، ساهم في إبعاد ليونيل ميسي عن مانشستر سيتي.

كما أشاد رؤوف خليف بالمدرب جمال بلماضي، وأكد كفاءته الكبيرة في قيادة المنتخب الجزائري لتحقيق النتائج الإيجابية.