المكتب التنفيذي يضبط رزنامة منافسات السداسي الثاني من 2026

اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم:

ضبط المكتب التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم، خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة الفارط بالعاصمة المصرية القاهرة، رزنامة مسابقات الاتحاد وبرامج الندوات الخاصة بالسداسي الثاني من سنة 2026 وذلك في إطار التحضيرات للاستحقاقات الإقليمية المقبلة الخاصة بمختلف الفئات والاختصاصات.

وأوضح اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم أن برنامج المنافسات سيستهل بإقامة دورة منتخبات لأقل من 17 سنة بتونس من 15 إلى 22 جويلية 2026، تليها الدورة التأهيلية لرابطة أبطال إفريقيا للأندية النسائية المقررة من 30 أوت إلى 8 سبتمبر 2026 بتونس أيضا.

كما تقرر تنظيم الدورة التأهيلية لمنتخبات أقل من 20 سنة بمصر خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بالتوازي مع الدورة التأهيلية لمنتخبات أقل من 17 سنة التي ستحتضنها تونس في نفس الفترة.

وفي إطار مسابقات تطوير كرة القدم القاعدية، ستحتضن الجزائر خلال شهر ديسمبر 2026 تصفيات البطولة الإفريقية المدرسية لدى الجنسين، فيما تحتضن ليبيا دورة كرة القدم داخل القاعة خلال الشهر ذاته، إلى جانب تنظيم دورة “GIFT” الخاصة بالأندية البطلة للفتيات تحت 17 سنة بمصر.

وعلى صعيد التكوين والتأطير، صادق المكتب التنفيذي في اجتماعه الذي حضره رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، على سلسلة من الندوات وورشات العمل المبرمجة خلال السداسي الثاني من السنة الجارية، حيث ستنظم ورشة في مجال التحليل الفني على هامش دورة منتخبات الفتيات لأقل من 17 سنة بتونس بداية من 15 جويلية المقبل.

كما ستحتضن تونس ندوة خاصة بالتحكيم من 19 إلى 21 أكتوبر 2026، بينما تستضيف مصر خلال شهر نوفمبر المقبل ندوتين حول الحوكمة في التسيير الرياضي والطب الرياضي.

ومن المنتظر، أيضا تنظيم ندوة حول الحماية والسلامة خلال شهر ديسمبر 2026 بالجزائر، على هامش تصفيات البطولة الإفريقية المدرسية.