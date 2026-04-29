الملك تشارلز يثير تفاعلا واسعا برسائل مبطنة لترامب.. ما القصة؟

أثار الملك البريطاني تشارلز الثالث، تفاعلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي برسائل مبطنة وجهها للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مأدبة عشاء رسمية في البيت الأبيض أُقيمت، يوم أمس الثلاثاء.

وخلال كلمته، استعاد الملك تشارلز الثالث تصريحا سابقا لترامب قال فيه إن أوروبا “كانت ستتحدث الألمانية” لولا تدخل الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية، قبل أن يرد بابتسامة قائلا: “لولا نحن، لكنتم تتحدثون الفرنسية”، في تذكير ساخر بدور بريطانيا في تشكيل الهوية اللغوية الأميركية أثناء الصراع البريطاني الفرنسي على أمريكا الشمالية قبل استقلال الولايات المتحدة.

وتطرق إلى محطات تاريخية مثل “حفلة شاي بوسطن” وحتى إعادة تصميم البيت الأبيض، في خطاب مزج بين السياسة والتاريخ والنكتة الدبلوماسية، لتخفيف حدة الخلافات والتأكيد على عمق العلاقة الخاصة بين لندن وواشنطن.