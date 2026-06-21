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الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو يعتنق الإسلام (فيديو)

الشروق أونلاين
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الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو يعتنق الإسلام (فيديو)
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الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للترفيه تركي آل الشيخ يوم الأحد، إن الممثل الأمريكي جيانكارلو إسبوزيتو، اعتنق الإسلام. بعد نطق الشهادتين في أحد مساجد المملكة.

ونشر آل الشيخ على حسابه في “إكس”، مقطع فيديو يظهر الممثل الشهير بأداء دور “Gus frigs” في مسلسل “Breaking Bad”، وهو يقيم الصلاة، مع فريق فيلم جديد يتمّ تصويره في السعودية.

وأرفق المسؤول السعودي الفيديو بتعليق قال فيه إن “إسبوزيتو نطق الشهادتين، وشارك طاقم العمل الصلاة داخل المسجد”. مشيرا إلى “شعوره بالارتياح خلال تعامله مع المسلمين أثناء فترة التصوير”.

ووُلد إسبوزيتو عام 1958 في الدنمارك، قبل أن تنتقل عائلته للاستقرار في مانهاتن بمدينة نيويورك. ليبدأ هناك مسيرته في عالم السينما والدراما الأمريكية.

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