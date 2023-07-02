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رياضة

المنتخب الأولمبي يكتفي بِالتعادل في افتتاحية الألعاب العربية

علي بهلولي
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المنتخب الأولمبي يكتفي بِالتعادل في افتتاحية الألعاب العربية
ح.م
التشكيل الأساسي للمنتخب الأولمبي في مواجهة نظيره العماني.

اكتفى المنتخب الوطني الأولمبي في ساعة مُتأخّرة من سهرة الأحد، بِنتيجة التعادل السلبي مع نظيره العُماني.

واحتضن ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة أطوار هذه المباراة، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. لِمسابقة كرة القدم الخاصّة بِالألعاب العربية، نسخة الجزائر 2023. وأدارها حكم ساحة من فلسطين.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته، لُعب أيضا بِعنابة لكن مساء الأحد، فازت السودان بِثلاثية نظيفة على لبنان.

وفي الجولة الثانية، يلعب تلاميذ الناخب الوطني رشيد آيت محمد مع نظرائهم من السودان، سهرة الأربعاء المقبل. وتتبارى سلطنة عمان مع منتخب لبنان.

وبعد ثلاث جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج للدور نصف النّهائي.

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