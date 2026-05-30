المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة يتعرف على منافسيه في ألعاب البحر المتوسط

عمر سلامي
أجريت عملية القرعة الخاصة بمنافسة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تارانتو 2026.

وتعرف المنتخب الجزائري لأقل من 21 سنة، على منافسيه في هذه الألعاب.

وأوقعت عملية القرعة المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة ” ذكور”، في المجموعة الثانية، إلى جانب كل من إيطاليا، كوسوفو وألبانيا.

من جهة أخرى، أوقعت القرعة المنتخب الوطني لأقل من 18 سنة إناث، في المجموعة الأولى التي تضم إسبانيا، والبرتغال والمغرب.

