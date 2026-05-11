المنتخب الجزائري لكرة اليد يباشر تحضيراته بوديتين أمام تونس

يخوض المنتخب الجزائري لكرة اليد مبارتين وديتين أمام نظيره التونسي يومي 15 و16 ماي الجاري.

وستلعب الوديتان بقاعة محمد مزالي بالمنستير، حسبما أفادت به الاتحادية التونسية في بيان لها.

وتندرج المبارتان بالنسبة للمنتخبين الجزائري والتونسي، في إطار الاستعداد لمشاركتهما في الاستحقاقات الدولية القادمة أهمها الألعاب المتوسطية 2026 المبرمجة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر 2026 بتارانتو الإيطالية، وبطولة العالم لكرة اليد المقررة من 13 إلى 31 جانفي 2027 بألمانيا.

ووقع المدرب التقني الإسباني راؤول ألونسو سانغوينو، رسميا على عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة اليد، للإشراف على العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري.

وسيكون التربص المقبل للمنتخب الوطني،أول مناسبة للمدرب الجديد من أجل الوقوف على مستوى لاعبيه، وأخذ فكرة كافية عن المجموعة، من أجل تطبيق خططه المستقبلية.