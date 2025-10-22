المنتخب الجزائري مرشّحٌ للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة للعام 2025

"الكاف" يُغيّب بيتكوفيتش و"نجوم" "الخضر" عن الترشيحات

رشّح الاتّحاد الإفريقي لكرة القدم، المنتخب الجزائري للتتويج بجائزة أفضل منتخب في القارّة الإفريقية في سنة 2025، حيث حلّ “الخضر” الأوائل ضمن القائمة النهائية التي ضمّت عشرة منتخبات، سيتمّ الإعلان رسميا عن الأفضل منها نهاية شهر ديسمبر القادم.

ومعلومٌ أنّ المنتخب الوطني كان قد أحرز عن جدارة تأشيرة المشاركة في كأس أمم إفريقيا المقبلة في المغرب المقرّرة من تاريخ 25 ديسمبر إلى 18 من جانفي من العام الجديد 2026، وذلك باحتلال صدارة مجموعته الخامسة في التصفيات القاريّة برصيد 16 نقطة متقدّمًا عن منتخبات غينيا الاستوائية، الطوغو وليبيريا.

كذلك الأمر في تصفيات كأس العالم 2026 التي ستجري في كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، فقد تمكّن أشبال فلاديمير بيتكوفيتش من بلوغ العرس الكروي العالمي عقب تصدّر المجموعة الثامنة بـ 25 نقطة، متقدمًا عن منتخبات أوغندا، الصومال، الموزمبيق، بوتسوانا وغينيا، الأمر الذي أعاد الأفراح لمحبّي المنتخب الأوّل بعد خيبة التأهل إلى مونديال قطر في عام 2022.

يحدثُ هذا في الوقت الذي شهدت الترشيحات غياب لاعبي المنتخب الوطني عن جائزة الأفضل في القارة بشكل كلّي، رغم تألّق كلّ من رياض محرز وحتّى محمد أمين عمورة الذي أنهى تصفيات كأس العالم هدافاً بعشرة أهداف، فضلاً عن التقني السويسري بيتكوفيتش الذي يغيب اسمه هو الآخر عن الترشيحات رغم الإنجازين المحقّقين مع المنتخب الوطني في ظرف وجيز منذ تولّيه زمام العارضة الفنية للمنتخب، وهو ما يطرح عديد التساؤلات في ظلّ تواجد مدرّبين آخرين لم يحقّقوا الأرقام التي حقّقها مدرّب “الخضر”.

للإشارة أنّ القائمة النهائية للمنتخبات المرشّحة للتنافس على جائزة أفضل منتخب في القارة السمراء ضمت على جانب المنتخب الوطني كل من منتخبات الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مصر، غانا، المغرب، السنغال، جنوب إفريقيا وتونس، إضافة إلى المنتخب المغربي الفائز ببطولة العالم لأقلّ من 20 سنة التي جرت في الشيلي.