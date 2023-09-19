“الخضر” أولويتي وسأقوم بتغييرات جذرية في “الفاف”

سيواجهون الرأس الأخضر ومصر.. صادي:

جدّد المرشّح الوحيد لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، التأكيد، أنه سيمنح الأولوية للمنتخب الوطني في حال تزكيته رئيسا لـ”الفاف” من طرف الجمعية العامة الانتخابية المقررة غدا الخميس.

وقال وليد صادي، في ختام حملته الانتخابية بقسنطينة، أن تحضير المنتخب الوطني سيكون أهم أولوية بالنسبة له، وهذا لوضعه في أحسن الظروف تحسبا للاستحقاقات التي تنتظره مستقبلا، تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم إفريقيا مطلع السنة القادمة بكوت ديفوار.

وقال صادي، في ندوة صحفية عقدها عشية الثلاثاء في قسنطينة: “المنتخب الوطني أولوية بالنسبة لي وسأمنحه كل اهتمامي”، مضيفا: “الوضع الحالي يتطلب منّا تحضير المنتخب وتوفير كل الظروف اللازمة للناخب الوطني، من أجل النجاح في الاستحقاقات المنتظرة في 2024”. وفي ذات السياق، أكد وليد صادي بأنه سيعمل على إعادة تأهيل مركز المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، معلنا الحرب على حالة التسيّب التي طالت المركز.

ثاني نقطة ركّز عليها المسؤول القادم على كرة القدم الجزائرية هي إعادة هيكلة “الفاف”، بداية بتحسين الوضعية المالية، معتبرا أن هذا الجانب يعتبر أيضا من أبرز أولوياته، حيث قال إن “الوضعية المالية للاتحادية صعبة وصعبة جدا وسأعمل على تحسينها”.

وفي هذا الصدد، قال صادي أنه سيعمل على جلب ممولين جدد من أجل تغطية العجز المالي الذي تعاني منه الهيئة الكروية، التي سيشرف عليها في حال تزكيته من طرف الجمعية العامة.

من جهة أخرى، ومن بين أهم النقاط التي تطرق إليها المناجير السابق للمنتخب الوطني والمحسوب على رئيس “الفاف” السابق، محمد روراوة، خلال ندوته الصحفية، ترتيب بيت “الفاف” من جديد، حيث وعد بإحداث تغييرات جذرية على مستوى الإدارة، بداية من الأمانة العامة والمديرية الفنية الوطنية. وفي ختام حديثه، أكد وليد صادي أنه يدرك جيّدا حجم المسؤولية والعمل الذي ينتظره على رأس الاتحادية.

يذكر أن الجمعية العامة الانتخابية لـ”الفاف” ستنعقد صبيحة الخميس بمركز تحضير المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، ويتضمن جدول أعمالها انتخاب رئيس جديد لـ”الفاف” وأعضاء مكتبه.