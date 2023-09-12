وليد صادي المرشّح الوحيد لانتخابات الفاف يوم 21 سبتمبر الجاري

لجنة الطعون ترفض رسميا ملفي ايغيل ومدوار

أكدت لجنة الطعون التابعة للإتحاد الجزائري لكرة القدم أنها رفضت رسميا الاستئناف الذي تقدم به المرشحان لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مزيان ايغيل، وعبد الكريم مدوار، واعتمدت رسميا ملف وليد صادي ليكون المرشّح الوحيد لانتخابات رئاسة الفاف المقررة يوم 21 سبتمبر الجاري.

رفضت لجنة الطعون التابعة للاتحاد الجزائري والتي يترأسها جمال قاسحي ملفي المترشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وهما المدرب الوطني الأسبق مزيان ايغيل ورئيس الرابطة المحترفة الأولى مدوار عبد الكريم، وبهذا القرار تكون اللجنة قد قطعت الشك باليقين بأن انتخابات رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم المقررة يوم 21 سبتمبر ستكون بمرشح واحد وهو وليد صادي الذي استوفى ملفه كل الشروط القانونية.

كما كشفت لجنة الطعون أنه وبعد الاستئناف الذي قدمه مزيان ايغيل ارتأت اللجنة أن ملفه لا يستوفي الشروط القانونية، مؤكدة أن التفويض المتحصل عليه من طرف نادي بارادو غير قانوني، أما فيما يخص العقوبة المسلطة عليه مثل ما أكدته لجنة الترشيحات سابقا، فإن لجنة قاسحي أكدت أن العقوبة التي أشارت أن العقوبة التي كانت مسلطة عليه قد تم رفعها بالرجوع إلى المادة 24 من قانون الانضباط للفيفا 2023، لذلك فإن عدم قبول ملف ايغيل هو التفويض غير القانوني المتحصل عليه، أما فيما يخص ملف اللاعب الدولي السابق علي فرقاني المتواجد (في قائمة السيد علي مزيان إيغيل)، فإنه لا يستوفي الشروط أيضا، لأنه تأخر في تقديم وثائقه. لذلك تعلم لجنة الاستئناف في بيانها أن المرشح علي فرقاني لن يكون مؤهلاً للإنضمام إلى قائمة مزيان ايغيل.

أما فيما يخص المرشح الثاني عبد الكريم مدوار فإن عدم قبول ترشحه إلى رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم سببه عدم حيازته على شهادة جامعية مثلما تقتضيه القوانين، مؤكدة أنه تم رفع العقوبة التي كانت مسلطة عليه بالرجوع إلى المادة 24 من قانون الانضباط للفيفا 2023.

وفي الأخير أكدت لجنة الطعون المجتمعة يومي 11 و12 سبتمبر 2023 الجاري، أن المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم محمد علي مزيان إيغيل وعبد الكريم مدوار لا يحق لهما الترشح لرئاسة الفاف، التي ستكون بمرشح واحد وهو عضو المكتب الفدرالي الأسبق وليد صادي.