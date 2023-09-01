“علينا جعل مصلحة الوطن والكرة الجزائرية فوق اعتبارات المصالح الشخصية”

أكد أن ملف ترشحه يستوفي كل الشروط القانونية وليد صادي:

أكد المرشح لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، أنّ ملف ترشحه كامل ويستوفي الشروط القانونية.

ونشر صادي تغريدة عبر حسابه الرسمي “إكس” جاء فيها: “أود التأكيد أن ملف ترشحي لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم كامل ويستوفي الشروط القانونية، ولا أزيد فوق ذلك”. وأضاف عضو المكتب الفدرالي السابق: “قد تختلف رؤيتنا للأمور، لكن، فلنجعل مصلحة الوطن والكرة الجزائرية فوق اعتبارات المصالح الشخصية، ولنبتعد عن المغالطات، ولنوفر جوا يسمح بحشد الجهود لكيفية تحقيق نهضة كروية حقيقية ” يُذكر أنّ وليد صادي قد أودع ملف ترشحه لرئاسة الـ ”فاف” يوم الأحد المنصرم الموافق لـ 27 أوت الجاري.

علما أن لجنة الترشيحات رفضت ملفات أعضاء بعض المترشحين بسبب عدم حيازتهم المستوى الجامعي، وتعويضهم بأعضاء آخرين، حيث سارع وليد صادي الزمن وتمكن من إيجاد خلية له مثلما هي الحال بالنسبة لمزيان ايغيل الذي هو بصدد البحث عن أعضاء جدد.

وفي نفس السياق، قررت لجنة الانتخابات تمديد الآجال ”استثنائيا” لنفس المترشحين الأربعة لمنصب رئيس الفاف إلى غاية 5 سبتمبر المقبل، للتقيد بالقوانين المعمول بها. وجاء في بيان الفاف: ”عقب أعمال اللجنة الانتخابية، قرر الأعضاء تمديد التاريخ استثنائيا بأسبوع أي إلى غاية 5 من شهر سبتمبر، حتى يتسنى للمترشحين الأربعة التقيد بالقوانين المعمول بها”. وكانت لجنة الترشيحات التي تم انتخاب أعضائها خلال الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 16 جوان 2022، تسلمت بمقر الاتحادية الكائن بدالي ابراهيم ثلاثة ملفات ترشح لمنصب الرئيس، وذلك بعدما تسلمت في وقت سابق ملفات قدور ضيف، رئيس نادي حاسي بحبح، مزيان إيغيل ووليد صادي وعبد الكريم مدوار، لترشحهم لمنصب الرئيس، بحضور الأمين العام للاتحادية، منير دبيشي، والأمين العام المساعد حليم جندوبي، إلى جانب أعضاء لجنة الترشيحات التي يرأسها علي مالك.

وبالنسبة للمكتب التنفيذي، أضاف نفس المصدر أن المترشح مزيان إيغيل أودع ملفات 18 عضوا وعبد الكريم مدوار (17 عضوا) ووليد صادي (16 عضوا) وقدور ضيف ملفا واحدا.

وسيتم دراسة ملفات المترشحين الأربعة بحسب الجدول الانتخابي الجديد يومي 6 و7 سبتمبر، كما سيتم الإعلان يوم 8 سبتمبر عن قائمة المترشحين الذين قبلت ملفاتهم. وفي حالة وجود طعن في قرارات لجنة الترشيحات، “يمكن إيداعها يومي 9 و10 من نفس الشهر، على أن يتم دراسة الطعون يومي 11 و12 سبتمبر. بينما، سيتم الإعلان ونشر القائمة النهائية للمترشحين يوم 12 سبتمبر 2023. وستنعقد الجمعية العامة الانتخابية يوم 21 سبتمبر على الساعة 00ر10. وطبقا للقوانين المسيرة للاتحادات الرياضية، تولى الأمين العام للفاف منير دبيشي مهمة تسيير الشؤون الآنية للاتحادية إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية.