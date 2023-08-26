صادي وإيغيل يترشحان لخلافة زفيزف… ومدوار يترقب

المهلة التي أقرتها لجنة الترشيحات لـ"الفاف" تنتهي الأحد

تنتهي، أمسية الأحد، المهلة التي أقرتها لجنة الترشيحات للاتحاد الجزائري لكرة القدم، لإيداع ملفات الترشيح لانتخاب الرئيس الجديد، خلفا للرئيس السابق، جهيد زفيزف، الذي استقال من منصبه بعد الفشل في الظفر بمنصب في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم. وكانت اللجنة المكلفة بتحضير الانتخابات قد حدّدت تاريخ يوم الاثنين 21 سبتمبر المقبل، لعقد الجمعية العامة الانتخابية.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات بمرشحين فقط وهما وليد صادي، عضو المكتب الفيدرالي الأسبق لمحمد روراوة ومزيان إيغيل، المدرب واللاعب الدولي السابق، في حين يبقى عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة الأولى يراقب السباق وقد يتخذ القرار النهائي من المشاركة في الانتخابات من عدمه في الدقائق الأخيرة، مثلما أكده في تصريحاته الأخيرة بمناسبة إجراء رزنامة البطولة المحترفة الأولى، ويبقى الغموض سائدا بالنسبة لمحمد روراوة الذي، في حال ترشحه، سيكون ضمن طاقم وليد صادي باعتباره ذراعه الأيمن وعمل معه لمدة طويلة.

وعن المرشح وليد صادي، قال أحد أعضاء مكتبه والذي رفض الكشف عن هويته قائلا لـ”الشروق”:” لقد انتهى مرشحنا وليد صادي من جمع كل الملفات وفق الشروط القانونية، ويضم مكتبنا شخصيات تضم لاعبا دوليا سابقا، ومسؤولين عن بعض الأندية والرابطات، ومن المنتظر أن يقوم مرشحنا بتصريح صحفي قصير خلال وضع ملف ترشحه”، وأضاف قائلا: “لا أريد الحديث كثيرا عن البرنامج الذي سيقدّمه وليد صادي، لكنه وبصريح العبارة، سيهتم بمعالجة القضايا المطروحة، على غرار تكييف القوانين، وإعادة الهيبة والشرعية لـ”الفاف” وإيجاد حلول استعجالية لأن المدة المتبقية لهذه العهدة لا تتجاوز الـ18 شهرا”.

من جهته، انتهى المرشح مزيان إيغيل من جمع كل الملفات التي سيقوم اليوم بدفعها إلى لجنة الترشيحات، وضمّت قائمته العديد من الشخصيات الكروية، أعضاء من الرابطات الولائية والجهوية، وسيعمل مزيان إيغيل، الذي تحصل على التفويض من ودادية اللاعبين الدوليين التي يترأسها قائد الخضر السابق، علي فرقاني، مثلما أكده أحد المقربين منه، على التشاور مع بعض الفاعلين حول كيفية إعادة الهدوء إلى بيت “الفاف” وإيجاد حلول سريعة للمشاكل التي تتخبط فيها الكرة الجزائرية، وسيتحدث للصحافة خلال وضع ملف ترشّحه عن أسباب ترشّحه، والأهداف التي يسعى لتحقيقها في حال تم انتخابه رئيسا جديدا لـ”الفاف”.

ومن المنتظر أن يكشف المرشحون لرئاسة “الفاف” عن برنامجهم خلال أشغال الجمعية العامة مثلما جرت عليه العادة، علما أن الرئيس الجديد لـ”الفاف” سيكمل العهدة المتبقية التي ستنتهي منتصف سنة 2025.