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رياضة

نحو عودة روراوة لرئاسة “الفاف”

الشروق أونلاين
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نحو عودة روراوة لرئاسة “الفاف”

كشف المعلق الرياضي الجزائري لقنوات “بيين سبور”، حفيظ دراجي، أن رئيس “الفاف” السابق محمد روراوة سيعود لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”.

وتحدث دراجي، في مقاله الأسبوعي على جريدة “الجزائر الآن”، عن مصادر مقرّبة من الرئيس السابق لـ”الفاف“، أنه اقتنع بضرورة العودة من جديد لشؤون كرة القدم الجزائرية، من أجل إعادة ترتيب أمور “الفاف” وإصلاح ما يمكن إصلاحه فيما تبقى من العهدة الأولمبية.

وأشار دراجي إلى أن ما دفع روراوة للعودة هو تردّد الأسماء التي كانت مرشّحة لتقديم ملفات ترشحها، على غرار رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار، واللاعب الدولي السابق مزيان إيغيل، وعضو المكتب الفيدرالي السابق وليد صادي، وهو ما أجبر الأمين العام للاتحادية ولجنة الترشيحات لتمديد الآجال لأسبوع آخر.

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