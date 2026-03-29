المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتعادل مع نظيره المصري

لقطة من مباراة المنتخبين الجزائري والمصري لأقل من 20 سنة

تعادل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة مساء السبت مع المنتخب المصري، بهدفين لمثلهما في اللقاء الودي الأول.

وجرت المباراة بمركز المنتخبات التابع للاتحاد المصري لكرة القدم، بالقاهرة.

وأنهى المنتخب الجزائري المرحلة الأولى من اللقاء متقدما بثنائية نظيفة، وقدم أداءً في المستوى.

وسجل للمنتخب كل من حسام حسام تارزوت في د3 وياسين عايش في د40، وفي الشوط الثاني قلص المنتخب المصري النتيجة، وتمكن من تسجيل الهدف الثاني ليعدل النتيجة في د90 من المباراة.

ولعب أشبال رزيق نيدر بعشرة لاعبين لحوالي نصف ساعة، قبل صافرة النهاية، ويتجدد اللقاء بين المنتخبين هذا الثلاثاء، في ودية تحضيرية ثانية.