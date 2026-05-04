المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يختتم تربصه التحضيري

تدريبات منتخب أقل من 20 سنة

اختتم المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة أمسية الأحد تربصه التحضيري بمركز سيدي موسى.

وانطلق التربص التحضيري لمنتخب أقل من 20 سنة، يوم الخميس الماضي، بمشاركة 28 لاعبا من البطولة الوطنية.

وخلال الحصة الأخيرة، برمج المدرب رزيق نيدر مباراة تطبيقية أمام وداد بوفاريك المنتمي للقسم الثاني، وانتهت بفوز “الخضر” بثنائية دون رد، حملت توقيع كل من أيمن علال وحسام تارزوت.

وكانت المباراة التطبيقية فرصة للطاقم الفني للوقوف على الإمكانات الفنية والبدنية للاعبين، لاسيما العناصر التي استدعيت لأول مرة، من أجل تقييم مدى جاهزيتهم لتمثيل المنتخب الوطني في الاستحقاقات القادمة.