المنتخب الوطني يواصل استعداداته بتعداد مكتمل

24 ساعة قبل أول مباراة في "الكان"

تواصل العناصر الوطنية ببواكي الإيفوارية، استعداداتها بتعداد مكتمل، لدخول البطولة الإفريقية، وهذا قبل 24 ساعة عن أول مباراة رسمية لها، والمقررة هذا الاثنين، أمام منتخب أنغولا بملعب “السلام”، لحساب الجولة الأولى من لقاءات المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب الوطني أجرى، الخميس، حصته التدريبية الثانية على أرضية ملعب “الثانوية الكلاسيكية” ببواكي، الواقعة على بعد عشر دقائق من مكان إقامتهم بفندق الملعب، وبدون مقدمات، دخل الخضر بسرعة في جو المنافسة من خلال هذه الحصة التدريبية الثانية التي عرفت حضور اللاعبين الـ22 وحراس المرمى الأربعة المشاركين في هذه المنافسة.

وفي اليوم الموالي، الجمعة، برمج الناخب الوطني حصة تدريبية ابتداءً من الساعة الخامسة والنصف مساء في نفس الملعب “المدرسة الثانوية”، في حصة كانت مغلقة أمام وسائل الإعلام، على أن يستكمل المنتخب الوطني مساء اليوم تحضيراته بإجراء آخر حصة تدريبية تحسبا لمباراة أنغولا، وهذا على ملعب “السلام” الذي سيحتضن مباراة الإثنين.

وستستهل الجزائر التي تشارك للمرة العشرين في تاريخها، المنافسة يوم الاثنين أمام منتخب أنغولا قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم السبت 20 جانفي على الساعة الثالثة زوالا، ثم تختتم الدور الأول أمام موريتانيا يوم الثلاثاء جانفي الجاري على الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

بوعناني: “أثق في زملائي لتحقيق اللقب القاري”

أعرب لاعب نيس الفرنسي والمنتخب الوطني، بدر الدين بوعناني، عن ثقته الكبيرة في قدرة زملاء محرز على التتويج بكأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وصرح بوعناني لموقع “أروباز دي زاد” الناطق بالفرنسية عبر منصة “X”: “أعلم جيّداً أن المنتخب الوطني يستطيع الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا والعودة بالنجمة الثالثة، لهذا سأشجعهم من كل أعماق قلبي، صحيح أنني لن أكون متواجدا معهم، لكن ثقتي فيهم كبيرة، لإسعادنا وإسعاد الجماهير الجزائرية”.

أما بخصوص إصابته، قال بوعناني: “أتعافى بشكل صحيح، تخلصت من الالام على مستوى كاحلي، وأتمنى أن تكون عودتي إلى الميادين في أقرب وقت ممكن”.

يذكر أن بوعناني، غاب عن قائمة “الخضر” بسبب غيابه عن التشكيلة الأساسية لفترة طويلة رفقة ناديه نيس، بالإضافة إلى الإصابة التي تعرض لها منتصف شهر ديسمبر الماضي، والتي رسمت غيابه عن المحفل القاري.