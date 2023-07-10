المنطقة الحرة الإفريقية خطوة حاسمة للاقتصاد الجزائري

لرفع الصادرات خارج المحروقات... رئيس "لكناس":

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، الاثنين بالجزائر العاصمة، على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر بانضمامها، قبل سنتين، إلى اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بما تحمله من انعكاسات ايجابية على الاقتصاد الوطني ولاسيما على دفع الصادرات خارج المحروقات.

وقال بوشناق خلادي، خلال ملتقى حول التوجهات الإستراتيجية وآفاق تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، ان تصديق الجزائر على اتفاقية تأسيس المنطقة في ماي 2021 يعد “خطوة حاسمة” بالنسبة لاقتصاد البلاد كونه سيفتح فرصا جديدة للاقتصاد الوطني وسيعزز التجارة بين البلدان الإفريقية مع ترقية الصادرات الوطنية.

وأبرز رئيس المجلس في ذات السياق أهمية التصدير “الذي صار ضروريا لدعم النسيج الصناعي الوطني”، مؤكدا أن التحكم في تكنولوجيات الإنتاج يعد ميزة تنافسية رئيسية لدخول الأسواق الإفريقية بشكل فعال، داعيا إلى “التفكير بعمق في الآفاق الاجتماعية والاقتصادية في إطار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية من أجل فهم أدواتها بشكل أفضل وتأثيرها في تجارتنا الخارجية”.

وتغطي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سوقا يضم 1.3 مليار شخص ومن المرتقب إن يصل إلى 3 مليارات ساكن في أفق 2050، بناتج داخلي إجمالي قدره 2500 مليار دولار.

وبهذا ستكون منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكبر فضاء تجاري حر في العالم منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية وفق المعلومات المقدمة خلال الملتقى.

وذكر المسؤول بمسعى السلطات العمومية، من خلال التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتي تنص إحداها على “وضع سياسة تجارية متماسكة ومضبوطة للانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال منطقة التجارة الحرة الإفريقية”.

كما لفت في ذات الشأن إلى ضرورة تقييم إمكانات تصدير المنتجات الجزائرية الى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مع فهم الفرص المتاحة أمام الطرف الجزائري “وتحديد القطاعات ذات الأولوية لتعزيز وجود الجزائر في السوق الإفريقية المزدهرة”.

وحسب بوشناق خلادي، فإن المؤسسات الجزائرية، لاسيما الناشطة في التجارة الخارجية، عليها الاستفادة الكاملة من أدوات السوق الإفريقية المنصوص عليها في الاتفاقية، مشددا على أهمية تحديد أفضل الطرق من اجل تعزيز ميزات الجزائر التنافسية في السوق القارية.

من جهته، أكد سعيد جلاب، الخبير في مجال التجارة الخارجية، أن آفاق تطوير الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في سياق منطقة “زليكاف” تعد “هامة جدا” بالنظر إلى كون الجزائر من الدول الرائدة إفريقيا على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى “القدرات الهائلة” لتطوير التبادلات التجارية مع إفريقيا لاسيما الصادرات غير النفطية.

ويمثل التبادل التجاري بين الجزائر والدول الإفريقية نحو 4 بالمائة فقط من حجم التجارة الخارجية الجزائرية مع بقية العالم -يضيف الخبير- مؤكدا وجود إمكانية لتطوير هذا التبادل التجاري الجزائري-الإفريقي لرفع نسبته الى 15 بالمائة.

وشدد جلاب في مداخلته على ان كثافة النسيج الصناعي الجزائري والهياكل التي يتوفر عليها اقتصاد البلاد تعد ميزة تنافسية للصادرات الجزائرية بالنظر إلى أن 80 بالمائة من صادرات الدول الإفريقية تتمثل في مواد أولية (منتجات طاقوية، منجمية وفلاحية بالأساس).

وأضاف ان الافتتاح المرتقب لعدد من المناطق الاقتصادية الحرة في الولايات الحدودية وكذا لبنوك جزائرية في عواصم افريقية سيسمح بإعطاء دفع لصادرات الجزائر في القريب، داعيا إلى توفير “دعم خاص” للمؤسسات المصدرة نحو افريقيا بالنظر إلى خصوصيات السوق القاري.

بدورها أكدت جميلة باشوش، ممثلة عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، أن السوق الإفريقية للمنتجات والتجهيزات الكهربائية تعد “جذابة” بالنسبة للمؤسسات الجزائرية الناشطة في هذه الشعبة الصناعية التي تحصي أزيد من 150 شركة عمومية وخاصة، وهذا بالنظر، كما قالت، إلى حاجة القارة إلى استثمارات في هذا المجال، فضلا عن نسبة النمو العالية المرتقب ان يسجلها القطاع قاريا علاوة على التزايد السكاني والتوسع السريع للعمران.

وأبرزت أهمية التكتل الذي يضم كافة المؤسسات الجزائرية المتخصصة في تصنيع وتصدير التجهيزات الكهربائية والذي دخل حيز النشاط العام الفارط، حيث وضع خارطة طريق لتعزيز تواجد هذا النمط من المنتجات في الأسواق الإفريقية.

كما نوهت المسؤولة في ذات الصدد بالشركات التي تصدر منتجاتها نحو القارة منذ سنوات عديدة والمطابقة للمعايير الدولية.