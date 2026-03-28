المهاجم الأرجنتيني يواكين بانيتشيلي يغيب عن المونديال

أصيب بتمزق في الرباط الصليبي للركبة

أعلن المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم عن تعرض مهاجمه خواكين بانيتشيلي، لاعب نادي ستراسبورغ الفرنسي، لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، خلال الحصة التدريبية الأخيرة التي سبقت المباراة الودية بين الأرجنتين وموريتانيا، مما يعني غيابه عن نهائيات كأس العالم 2026.

وفقا للتشخيصات الأولية التي أجراها الطاقم الطبي للمنتخب الأرجنتيني، فإن هداف نادي ستراسبورغ الفرنسي قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى وهي إصابة ستتطلب إجراء عملية جراحية وغيابا عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وبهذه الإصابة، يتلاشى حلم اللاعب في الظهور ضمن قائمة اللاعبين الذين سيستدعيهم المدرب ليونيل سكالوني للمشاركة في كأس العالم 2026 التي تدخلها الأرجنتين بصفتها حاملة اللقب، كما أن فريق ستراسبورغ يفقد أفضل هدافيه هذا الموسم – الذي سجل 20 هدفا في 39 مباراة – في محاولته لإنهاء هذا العام بأفضل شكل ممكن.

وتأتي الإصابة في وقت حساس للأرجنتين، باعتبار أن بانيتشيلي يكتسب مكانة كبيرة في المجموعة بعد تألقه مع ناديه، وغيابه يمثل ضربة موجعة لخط الهجوم قبل انطلاق منافسات مونديال 2026 التي يخوض فيها منتخب الأرجنتين الدور الأول في المجموعة العاشرة رفقة المنتخب الوطني الجزائري والنمسا والأردن.