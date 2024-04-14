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رياضة
أدار نهائي "الكان" وسيكون حاضرا في الأولمبياد

الموريتاني بيدة يدير مباراة “نهضة بركان” واتحاد العاصمة

ع. ع
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الموريتاني بيدة يدير مباراة “نهضة بركان” واتحاد العاصمة

عيّن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الحكم الموريتاني دحان بيدة، لتولي مهمة إدارة مباراة ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان المغربي. وسيدير الحكم الموريتاني دحان بيدة، هذه المباراة بمساعدة الحكم الطوغولي جوناتان كوفي، والبوركينابي تياما صيدو، فيما أسندت مهمة الحكم الرابع للموريتاني عبد العزيز بوه.

في المقابل، تم إسناد مهمة غرفة تقنية الفيديو “الفار”، إلى الحكم الغابوني بيير غيسلان أتشو.

يذكر، أن المباراة ستجرى يوم الأحد 21 أفريل الجاري، على أرضية “ملعب 5 جويلية” بداية من الساعة الثامنة بينما ستقام مباراة الإياب بالمغرب على أرضية الملعب البلدي لبركان يوم 28 من نفس الشهر، علما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إختار الحكم الدولي دحان بيده ضمن قائمة حكام أولمبياد باريس 2024.

ويعتبر الحكم دحان بيده من خيرة الحكام في القارة الإفريقية خاصة بعد إدارته لنهائي بطولة الأمم الإفريقية الأخير والذي جمع بين كوت ديفوار ونيجيريا، ويشرف عليه الحكم الدولي الجزائري السابق رشيد مجيبة باعتباره مسؤولا عن التحكيم في الاتحاد الموريتاني لكرة القدم.

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