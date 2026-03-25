المولودية تُسارع الخطى نحو اللّقب الثالث تواليا

عبّدت مولودية الجزائر مساء الأربعاء، طريق الاحتفاظ بِلقب البطولة الوطنية “موبيليس” للمرّة الثالثة على التوالي.

وفازت المولودية بِهدف لِصفر على الجار شباب بلوزداد، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 16، احتضن أطوارها ملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي، تحت إدارة حكم الساحة نبيل بوخالفة، فيما أشرف زميله لحلو بن ابراهم على تقنية الفيديو.

وأُقيمت فعّاليات هذه المقابلة بِمُدرّجات شاغرة، بِسبب العقوبة المسلّطة على الفريق المستضيف شباب بلوزداد.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لـ “العميد” المهاجم زكريا نعيجي في الدقيقة الثالثة، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في البطولة الوطنية، و6 أهداف بِاحتساب كل المنافسات الرسمية للأندية هذا الموسم.

وحصد رجال المدرب خالد بن يحي رابع انتصار تواليا في البطولة الوطنية، بينما تجرّع شباب بلوزداد مرارة أوّل خسارة، بعد خوضه 12 مواجهة رسمية بلا هزيمة.

وبات نادي مولودية الجزائر يجمع 49 نقطة في الريادة، متقدّما بِفارق 9 نقاط عن الوصيف فريق شبيبة الساورة. ويشغل شباب بلوزداد الرتبة السابعة بِمجموع 32 نقطة.

ولا تزال تنقص شباب بلوزداد أربعة لقاءات متأخّرة، نظير ثلاث مواجهات للمولودية، ومباراة واحدة لِشبيبة الساورة.