المولودية لم تنهزم منذ نحو 7 أشهر

الشبيبة بِقوّة والبارادو يستفيق

عادت مولودية الجزائر سهرة الإثنين لِتتسيّد لائحة ترتيب، بطولة القسم الوطني الأول “موبيليس” لِكرة القدم.

وفازت المولودية بِهدف لِصفر على الزائر فريق شبيبة الساورة، في مباراة عن الجولة العاشرة. فبات زملاء المدافع ومسجّل الهدف أيمن بوقرة يملكون 19 نقطة في الريادة، متقدّمين بِفارق نقطتَين عن المطاردَين فريقَي مولودية وهران وأولمبيك أقبو.

ولم ينهزم رجال المدرب رولاني موكوينا في المقابلة رقم “20” تواليا، بِرسم كل المنافسات الرسمية، وبِاحتساب 9 لقاءات من بطولة الموسم الماضي.

وبِالضبط، لم يسقط “العميد” في مصيدة الهزيمة منذ الـ 15 من أفريل الماضي، حينما خسر في البطولة الوطنية بِهدف لِصفر خارج القواعد أمام أولمبيك أقبو.

وبِالمقابل، تراجعت نسبيا نتائج فريق عاصمة الجنوب الغربي للوطن، حيث لم يفز في ثالث لقاء له تواليا.

وقسا فريق شبيبة القبائل بِميدانه على مولودية البيّض، لمّا دكّ شباكها بِنتيجة ثقيلة (4-1). علما أن الضيوف لا يزالون الفريق الوحيد في حظيرة النخبة الذي لم يتذوّق بعد حلاوة الفوز.

وللمرّة التاسعة تواليا وفي كل المنافسات الرسمية، لم تنهزم شبيبة القبائل.

وأكّد نادي البارادو استفاقته، وحصد ثاني انتصار له تواليا (2-0) على الزائر اتحاد خنشلة، الذي ساءت أحواله بعد أن سقط في مصيدة الخسارة لِثالث مرّة على التوالي.

وبِاختتام فعّاليات الجولة العاشرة، تشكّلت لائحة الترتيب كالتالي: