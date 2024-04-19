الميلان مستعد لمناقشة “بيع” بن ناصر خلال الميركاتو الصيفي

أندية سعودية تريد الاستفادة من خدماته

أفاد تقرير إيطالي، بأن ميلان مستعد لمناقشة عروض بيع الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وبحسب صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت”، فإن ميلان لا يمانع بيع إسماعيل بن ناصر، حال حصوله على عرض مناسب من الناحية المادية.

ويرتبط بن ناصر مع ميلان بعقد يمتد حتى جوان عام 2027، مع انفتاح ميلان على بيعه مقابل 50 مليون يورو. وتابعت: “ميلان حدّد خطته للصيف المقبل، ومستعد لبيع بن ناصر وياسين عدلي، لكنه يتمسك ببقاء الثلاثي ثيو هيرنانديز ورافائيل لياو ومايك ماينان”.

وشدّدت: “ميلان لن يغيّر موقفه بشأن بقاء ثيو ولياو وماينان، إلا إذا حصل الثلاثي على عروض ضخمة في صيف 2024”. من ناحية أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع رحيل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو، بنهاية عقده، حيث سينضم إلى لوس أنجلوس، مع وجود شكوك حول مصير لوكا يوفيتش.

وفي نفس السياق، كشفت تقارير صحفية، أن هناك ثلاثة أندية سعودية مهتمة بالتعاقد مع الجزائري إسماعيل بن ناصر، نجم نادي ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الأندية السعودية مستعدة لتقديم عرض قوي لإقناع إسماعيل بن ناصر، ولم يتم الكشف عن هوية تلك الأندية، ولكن على الأغلب ستكون فرق الاتحاد، الهلال والنصر التي تحتاج بشدة للاعب محور بإمكانيات النجم الجزائري، وستكشف الفترة المقبلة تفاصيل مهمة بهذا الملف.

وشارك الدولي الجزائر أساسيا مع الميلان في ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام نادي روما، الذي يلعب له حسام عوار وانتهت المقابلة بتأهل نادي روما إلى الدور نصف النهائي، بن ناصر استبدل في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول، في حين لم يشارك حسام عوار في اللقاء وبقي في دكة البدلاء.