النادي الرياضي القسنطيني يبرم عقد رعاية لمدة سنتين مع “أوريدو”

أبرم النادي الرياضي القسنطيني الناشط في بطولة الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم، عقد رعاية رسميا مع شركة الاتصالات أوريدو” لمدة سنتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الموارد المالية للنادي وتطوير واجهته التسويقية بما يتماشى مع مكانته كأحد أعرق الأندية الجزائرية، بحسب ما ورد في بيان لإدارة النادي.

وجاء في البيان أن هذه الشراكة تندرج ضمن استراتيجية الإدارة الرامية إلى تنويع مصادر التمويل والانفتاح على علامات تجارية كبرى، بما يدعم استقرار الفريق ويعزز قدرته التنافسية على المديين القريب والمتوسط.

وتشكل هذه الاتفاقية -بحسب البيان- دعما ماليا مهما من شأنه مرافقة النادي في مختلف مشاريعه، سواء تعلق الأمر بالفريق الأول أم بتطوير الفئات الشبانية، بما يسمح ببناء قاعدة رياضية متينة ومستدامة.

كما تعكس هذه الخطوة الثقة المتزايدة التي يحظى بها النادي الرياضي القسنطيني لدى الشركاء الاقتصاديين، باعتباره واجهة رياضية قادرة على استقطاب مؤسسات وطنية ودولية ذات ثقل في السوق.

ومن شأن هذا التعاون أيضا أن يسهم في دعم الاستقرار المالي، للنادي وهو ما يعد عاملا أساسيا لتحقيق الأهداف الرياضية المسطرة، خاصة في ظل تطلعات الأنصار للعودة إلى منصات التتويج.

ويراهن مسؤولو النادي الرياضي القسنطيني على هذه الخطوة لتكريس ديناميكية جديدة داخل الفريق، قائمة على الاحترافية في التسيير وتوسيع شبكة الشركاء، بما يعزز مكانة مكانته ضمن النخبة الكروية الوطنية.