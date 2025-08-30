-- -- -- / -- -- --
الجزائر
طالبت بتحرك عربي ـ إسلامي لوقف مجازر غزة

“النهضة” تدعو لتمرير قانوني تجريم الاستعمار وتعميم استعمال اللغة العربية

أسماء. ب
ح.م

دعت حركة النهضة إلى الإسراع في تمرير قانون تجريم الاستعمار ورفع التجميد عن قانون تعميم استعمال اللغة العربية، معتبرة أن مصلحة الجزائر الوطنية تتقدم على مصالح أي أشخاص مهما كانت مواقعهم أو مراتبهم.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع المكتب الوطني الدوري للحركة يوم الثلاثاء المنصرم، فقد أكدت النهضة على أهمية اغتنام هذه المرحلة التاريخية لرسم الفصل الختامي في العلاقة مع فرنسا بما يضمن استكمال السيادة الوطنية وحماية مصالح الجزائر العليا، مشددة على ضرورة التعامل مع فرنسا على أساس الندية والمصالح المشتركة ليضيف البيان: “مصلحة الجزائر مقدمة على مصلحة الأشخاص مهما كانت مواقعهم ومراتبهم ومصالحهم”.
بالمقابل، أشار البيان إلى القلق الشديد بشأن كثرة حوادث المرور وما تنجر عنها من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات، داعيا الحكومة إلى إطلاق برنامج وطني شامل يتضمن حظيرة المركبات وقطاع الغيار وصيانة الطرقات والمراقبة الدورية والتأهيل المستمر للسائقين، بهدف ضمان السلامة والراحة للمسافرين وتجنب السياسات التفاعلية بعد وقوع الكوارث.
وجددت الحركة مطالبها بتوسيع الرقمنة وفرض الشفافية ومحاربة مظاهر البيروقراطية، معتبرة أن ذلك ضروري لبناء اقتصاد وطني حقيقي وتنظيم السوق على أسس من المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص، بعيدا عن كل احتكار أو فساد.
وختم البيان بالتعبير عن الألم والحزن إزاء استمرار الانتهاكات في غزة، حيث أكد أن المحتل الصهيوني لا يزال يرتكب جرائم إبادة وانتهاكات واسعة تشمل القتل وتدمير المساكن والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، محذرا من استمرار التجويع الممنهج وسلاح المجاعة الذي تتخذه إسرائيل، وداعيا الدول العربية والإسلامية للتحرك بسرعة لوقف هذه الانتهاكات ومنع تمددها، رافضا أي تطبيع لهذا الواقع الأليم.

