النهضة تعلن المشاركة بمرشّحيها في تشريعيات 2026

تأكيدا على تمسكها بهويتها السياسية ورصيدها وبرنامجها:

كشفت حركة النهضة عن مشاركتها الرسمية في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس الشورى الوطني في دورته العادية السابعة، المنعقد الجمعة، حيث حسمت الحركة موقفها بالمشاركة بعنوانها ومرشحيها.

وجاء هذا القرار، وفق بيان لمجلس الشورى، وقّعه رئيسه الطاهر حبشي، تأكيدا على تمسك الحركة بهويتها السياسية ورصيدها التاريخي وبرنامجها، وحرصها على خوض هذا الاستحقاق بوضوح سياسي وتنظيمي، بما ينسجم مع قناعاتها وثوابتها الحزبية، تضيف الحركة، ويعكس تطلعات المواطنين في هذه المرحلة الدقيقة.

وفي السياق ذاته، دعا المكتب الوطني للحركة جميع مناضليها وإطاراتها وأنصارها إلى الالتفاف حول هذا القرار، والانخراط القوي والمسؤول في التحضير الجيد لهذا الموعد الانتخابي، بروح من الوحدة والانضباط والتعبئة، بما يليق بمكانة الحركة ودورها في الساحة الوطنية.

كما وجهت الحركة نداء إلى المواطنين والكفاءات الوطنية الراغبين في خوض غمار المنافسة الانتخابية، للانضمام إلى صفوف الحركة وقوائمها.

من جهة أخرى، أكد مجلس الشورى أن الحركية السياسية التي تعيشها الجزائر تحضيرا للاستحقاقات التشريعية والمحلية، والتي سبقتها جملة من التعديلات في منظومة القوانين الأساسية، وعلى رأسها تعديل الدستور والقانون العضوي للانتخابات، تستدعي ضرورة توفير أجواء أوسع من الحرية، وفتح الفضاء الإعلامي أمام المترشحين والأحزاب السياسية وقادة الرأي والفكر.

وشدد المجلس في هذا الإطار على أن ضمان شروط المنافسة النزيهة من شأنه تشجيع المشاركة الشعبية، والقضاء على ظاهرة العزوف الانتخابي، بما يكرس الإرادة الشعبية الحقيقية، ويفضي إلى إفراز مؤسسات وطنية ومحلية قادرة على تسيير الشأن العام، وتحقيق آمال المواطنين في التنمية، وتوفير شروط العيش الكريم.