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النيجر تطرد السفير الفرنسي

الشروق أونلاين
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النيجر تطرد السفير الفرنسي
فرانس برس
طلب الإنقلابيون في النيجر من السفير الفرنسي مغادرة النيجر في 48 ساعة.

منحت النيجر مهلة 48 ساعة للسفير الفرنسي لمغادرة أراضيها، وهذا بعد رفض الأخير الإستجابة لرسالة أرسلتها إليه وزارة الخارجية النيجيرية.

هذا ما نشرته أمس الجمعة، 25 أوت، وكالة الأنباء النيجيرية. وكانت وزارة الخارجية النيجيرية قد استدعت السفير الفرنسي سيلفان إيت، وذلك للحديث حول سفيرة النيجر السابقة في فرنسا، حسب ذات المصدر.

وزارة الخارجية النيجيرية قالت أنها أعلمت نظيرتها الفرنسية بسحب اعتمادها من السفير الفرنسي، سيلفان إيت، وطلبت منه مغادرة التراب النيجيري في 48 ساعة، وذلك بعد عدم استجابته للقاء مبرمج يوم أمس الجمعة 25 أوت 2023، على الساعة العاشرة. هذا إضافة إلى تصرفات أخرى للحكومة الفرنسية، ضد مصالح النيجر، يقول نفس المصدر.

وللإشارة فسفيرة النيجر في فرنسا، عيشاتو بولاما كاني، عارضت الإنقلاب العسكري الذي وقع ضد الرئيس محمد بازوم، وقد قام الإنقلابيون بإقالتها من منصبها. وهي الإقالة التي ترفضتها وتتمسك بمنصبها.

اليوم، السبت 26 أوت، وزارة الشؤون الخارجية للنيجر نشرت بيانا كذبت فيه ما تداولته وسائل إعلامية حول طردها لسفراء دول أخرى كألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وقالت أن السفير الوحيد الذي طلبت منه مغادرة أراضيها هو السفير الفرنسي.

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