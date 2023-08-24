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العالم

فرنسا منزعجة من موقف واشنطن من الأزمة في النيجر

الشروق أونلاين
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فرنسا منزعجة من موقف واشنطن من الأزمة في النيجر
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نقل الإعلام الفرنسي أن باريس منزعجة من موقف وتحركات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الأزمة في النيجر.

الديبلوماسية والجيش الفرنسي منزعجون من موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وتحركاتها بعد الإنقلاب العسكري في النيجر بتاريخ 26 جويلية لهذا العام.

هذا ما أفادت به الجريدة الأسبوعية الفرنسية “لوكانار أونشيني”، التي استندت إلى مصادر عسكرية وديبلوماسية دون ذكرها بالإسم.

فعكس باريس التي تريد وتشجع تدخلا عسكريا في النيجر، فواشنطن لم تستعمل حتى مصطلح “انقلاب عسكري” حسب الجريدة. كما ذكرت أن إدارة بايدن على وفاق مع النظام الجديد في النيجر خصوصا موسى صلاح بارمو الذي سبق له وتدرب في الولايات المتحدة الأمريكية. بارمو، تقول عنه الجريدة، أنه إذا كان قريبا من الولايات المتحدة فهو معروف عنه مناهضته لفرنسا.

وقد وصلت يوم 19 أوت، السفيرة الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية إلى النيجر كاثلين أ. فيتزجيبون بعد موافقة الكونغرس الأمريكي عليها يوم 27 جويلية 2023.

حسب بيان الخارجية الأمريكية فوصول فيتزجيبون يهدف إلى “دعم الجهود الرامية إلى حل الأزمة السياسية في هذا الوقت الحساس”.

كما ذكرت أيضا أن السفيرة الأمريكية لن تقدم أوراق اعتمادها “نظرا للأزمة السياسية الحالية”.

كي تضيف أن المهمة الديبلوماسية للسفيرة الأمريكية في النيجر “هي الدعوة إلى حل دبلوماسي يحفظ النظام الدستوري في النيجر والإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وجميع المحتجزين بشكل غير قانوني.”

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