-- -- -- / -- -- --
إلى جانب مرافقتها لتوطين صناعة صيدلانية محلية

النيجر تطلب تزويدها بالأدوية واللقاحات جزائرية الصنع

ح.م
جانب من اجتماع العمل

عقد وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري يوم الثلاثاء، اجتماع عمل عن بُعد، مع وزير الصحة بجمهورية النيجر العقيد الركن غربا حكيمي.

وشارك في الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للوزارة، سفير الجزائر لدى النيجر. إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والمدير العام للمجمع العمومي “صيدال”.

حيث تقدم الطرف النيجري خلال الاجتماع، بطلب “تزويد بلده بالأدوية واللقاحات جزائرية الصنع. إلى جانب مرافقة النيجر لتوطين صناعة صيدلانية محلية”.

الجزائر- النيجر: علاقات أَسْعَدت شعبي البلدين…

وذلك بحكم “التجربة الجزائرية في هذا المجال، ومكانتها في نشاط الصناعة الصيدلانية بالقارة الإفريقية”، يشير البيان.

من جهته، أكد وزير الصناعة الصيدلانية “استعداد القطاع لمرافقة الأشقاء في جمهورية النيجر. من خلال تلبية احتياجاتهم، وتعزيز التعاون التقني في مجال الصناعة الصيدلانية”.

لا سيما في مجال “إنجاز وتطوير وحدات صناعية لإنتاج الأدوية بجمهورية النيجر. ضمن مسعى تعزيز التعاون ما بين الدول الإفريقية، لضمان الأمن الصحي القاري”.

