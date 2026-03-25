الهلال السوداني يتهم “الكاف” بالتحيز لصالح نهضة بركان

قدّم احتجاجا رسميا اعتراضًا على أداء حكم ربع النهائي

في خطوة تصعيدية تعكس حجم الغضب، أعلن نادي الهلال السوداني تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، اعتراضًا على أداء طاقم التحكيم خلال مواجهته أمام نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريق المغربي قد حجز بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعدما فاز بهدف دون رد في مباراة الإياب، مستفيدًا من تعادل الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب، وهو اللقاء الذي شهد بدوره شكوى سابقة من الهلال بسبب التحكيم.

أكد الهلال في بيانه أنه أرسل احتجاجًا شديد اللهجة إلى “كاف” ضد طاقم تحكيم المباراة، مشيرًا إلى أن الحكم الرئيسي وحكم تقنية الفيديو كانا سببًا مباشرًا في خسارة الفريق، بسبب ما وصفه بالتحيز الواضح لصالح المنافس.

وأوضح النادي أن الطاقم التحكيمي لم يكن مؤهلًا لإدارة مواجهة بهذا الحجم، لافتًا إلى أنه سبق وأن طالب في شكواه السابقة بضرورة تعيين حكام يتمتعون بالكفاءة والخبرة والمصداقية، حفاظًا على جهود الأندية وتكافؤ الفرص.

وشدد الهلال على أن الاتحاد الإفريقي لم يتعامل مع مخاوفه السابقة بالشكل المطلوب، بل تم– بحسب وصفه– تعيين حكم يفتقر إلى الخبرة الكافية. كما حمّل حكم تقنية الفيديو مسؤولية مشاركة الحكم في اتخاذ قرارات وصفها بـ”الكارثية” والمؤثرة بشكل مباشر على نتيجة المباراة.

وكشف النادي أنه أرفق مقطع فيديو ضمن شكواه، يُظهر الأخطاء التحكيمية التي شهدتها المباراة، وعلى رأسها لقطة ضربة الجزاء المثيرة للجدل.

وأوضح الهلال أن الحكم احتسب ركلة جزاء ضد مدافعه رغم أن مهاجم الفريق المنافس هو من رفع قدمه فوق قدم لاعب الهلال، ما تسبب في إصابة الأخير وخروجه من اللقاء، معتبرًا أن القرار لا يمت للواقع بصلة. كما انتقد الهلال طريقة استخدام تقنية الفيديو، مؤكدًا أنها استُخدمت بشكل مخالف للبروتوكول، خاصة ما يتعلق بالمادة الخامسة التي تنص على عدم جواز اللجوء إلى التقنية بعد استئناف اللعب. وأضاف أن الوقت بدل الضائع الذي احتسبه الحكم لم يعكس الوقت الفعلي الضائع خلال المباراة، معتبرًا ذلك امتدادًا لسلسلة الأخطاء التي أضرت بالفريق. وفي ختام بيانه، أعرب الهلال عن استيائه من تجاهل شكاواه المتكررة بشأن التحكيم، معتبرًا أن هذا التجاهل يمنح الحكام غطاءً لاتخاذ قرارات غير عادلة. وطالب النادي بفتح تحقيق فوري في الواقعة، مؤكدًا ضرورة حماية نزاهة كرة القدم الإفريقية، وضمان حصول كل فريق على حقوقه كاملة.